Condusef se actualiza con portal para quejas electrÃ³nicas

Condusef se actualiza con portal para quejas electrónicas

Lo que se pretende es que la persona que necesite presentar una queja en contra de una institución financiera, pueda hacerlo desde la comodidad de su casa o lugar de trabajo

Istar Meza

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros acerca sus servicios para quejas relacionada con la tarjeta de crédito o débito a una mayor parte de la población, a través del Portal de Queja Electrónica.

Lo que busca es que toda aquella persona que necesite presentar una queja en contra de una institución financiera, pueda hacerlo desde la comodidad de su casa o lugar de trabajo.

“La puesta en marcha de este portal representa un ahorro para el usuario de hasta 540 pesos en promedio, por concepto de transporte, y 30 pesos de papelería por evento, en cada visita a la subdelegación”, refirió.

La Condusef detalló que el año pasado 8.9 millones de reclamaciones provenientes de cerca de 3 millones 800 mil adultos, lo hicieron por una o varias operaciones monetarias que afectaron su patrimonio.

Explicó que el 88 por ciento de las quejas fue por problemas con la tarjeta de crédito o débito, en tanto que, por causa de reclamación, el 60 por ciento fue por consumos no reconocidos.

Primera fase del portal

Condusef refirió que este portal permite presentar inconformidades en contra de 39 bancos, de los productos más representativos que son: tarjeta de crédito, tarjeta de débito y cuenta de nómina.

En tarjeta de crédito, los consumos o cargos no reconocidos y la cancelación de tarjeta no atendida; en la tarjeta de débito, los consumos o cargos no reconocidos, la disposición en cajero automático no reconocida y el depósito no aplicado en la cuenta; mientras que en la cuenta de nómina, se trata de los consumos o cargos no reconocidos y la disposición en cajero automático no reconocida.

¿Cómo utilizarlo?

Detalló que para hacer uso de esta plataforma solamente se requieren llevar cabo los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Condusef; dirigirse a la sección: “Acciones y Programas”, donde se encontrará la liga al Portal de Queja Electrónica.

Seleccionar el Banco del cual se va a interponer la queja; introducir el motivo de la queja; elegir el producto y causa de la denuncia.

Proporcionar los detalles del caso; en este paso también se deberán adjuntar los documentos digitalizados que sean solicitados; además el portal irá construyendo el escrito que será enviado a la institución.

Facilitar los datos personales: nombre completo, domicilio, CURP y el correo electrónico a donde será enviada la resolución de la queja.

Por último, validar la información a enviar; se recibirá por correo electrónico el escrito de reclamación y un número de folio con el que se podrá dar seguimiento a la queja o reclamación través del portal.

Condusef destacó que a través de esta herramienta que implementa, se obtienen beneficios como lo son la eliminación y/o ahorro del uso de papel, el monitoreo en línea de la reclamación y el acceso las 24 horas, los 365 días del año.