CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Confía Alcalde que la SCJN fallará a favor del Ayuntamiento en la actualización del predial

Jesús Estrada Ferreiro sostuvo que nadie le va a decir cómo gobernar Culiacán, y que el Congreso del Estado violó la autonomía del Municipio no permitiendo que aumentara este impuesto un 3.5 por ciento por la inflación

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falle a favor del Ayuntamiento para que se dé la actualización del 3.5 por ciento de acuerdo a la inflación del impuesto predial, mismo que el Congreso del Estado le negó para el ejercicio fiscal del 2019.

En la sesión del martes se dio conocimiento al pleno del Congreso el oficio 549/2019, del Poder Judicial de la Federación dirigido a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el cual exhorta a este último a explicar el porqué no se actualizó el impuesto, teniendo hasta el 4 de junio para hacerlo.

Ya que el Legislativo dé respuesta, la SCJN deberá emitir un fallo a favor o en contra del Ayuntamiento de Culiacán.

Ante ello, el Alcalde de Culiacán se dijo confiado de ganar esta disputa contra los legisladores, dado que ellos no tienen la facultad para tomar este tipo de determinaciones, como lo es la no actualización del impuesto predial.

“Completamente (confía en que ganarán la controversia), tenemos la razón, los diputados no tienen facultades para limitarnos en eso, estamos siendo respetuosos, porque no queremos conflicto con la gente ahorita, pero el congreso indebidamente tomó esa determinación, no le compete”, afirmó.

Estrada Ferreiro criticó que los diputados no saben lo que es legislar; además expresó que ellos, ni ningún otro funcionario público le dirá cómo gobernar.

“Son gente que no saben lo que están haciendo... ella no manda (Graciela Domínguez), no me importa que tengan mayoría, hay otras autoridades superiores que la van a parar, no es cuestión de caprichos, ni cuestión de que se me ocurra, ni tampoco de prepotencia de decir 'somos el congreso autónomo', nosotros tenemos nuestra autonomía en el 115 constitucional y ni ella ni nada nos va a decir cómo gobernar Culiacán”, manifestó.