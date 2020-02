Confía Diva Hadamira en que Quirino encontrará un buen perfil para Ismujeres

La ex senadora dice estar concentrada en su nuevo proyecto y no necesitar un cargo político para trabajar por las mujeres

América Armenta

20/02/2020 | 12:56 AM

Diva Hadamira Gastélum Bajo, ex senadora.

CULIACÁN._ La ex senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, cuyo nombre ha sido mencionado como uno de los probables para ocupar la dirección del Instituto Sinaloense de las Mujeres, aseguró estar trabajando en un proyecto personal en la iniciativa privada y en que el gobernador tiene un abanico de perfiles idóneos para ocupar este puesto.

“Yo creo que el gobernador tiene en sus manos un abanico de mujeres que puede proponer, todas muy preparadas. Las sinaloenses son mujeres que conocen el tema de derechos humanos y el tema de las mujeres, el perfil que el gobernador decida yo creo que va a ser el más adecuado”, manifestó.

CONCENTRADA EN SU NUEVO PROYECTO

Gastélum Bajo agradeció los comentarios que se han hecho, de los cuales solo se ha enterado por los medios de comunicación, pero hizo énfasis que en este momento está concentrada en su nuevo proyecto, que es el Instituto de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, el cual inició hace un año.

“Hace un año que puse un instituto que se llama Instituto de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva, estoy haciendo lo mismo que siempre he hecho de luchar por el tema de derechos humanos de las mujeres de lo privado, desde lo privado a lo público”.

Por el momento, el instituto que lidera trabaja en Nayarit y Nuevo León con proyectos sobre embarazo en adolescentes y la certificación de la Norma 025, lo que le ha significado retos y satisfacciones, explicó.

Es por estas razones que aseveró no estar pensando en cargos u otras aspiraciones, pero no descartó dirigir el Ismujeres; sin embargo, nadie le ha comentado nada directamente, no pasa de un rumor.

“A mí nadie me ha buscado y creo que hay perfiles muy importantes en el estado, estoy segura que el gobernador los invitará y van a hacer un trabajo extraordinario como el que han hecho siempre las directoras del Instituto Sinaloense de las Mujeres”, reiteró.

“No puedo descartar de algo que no tengo en la mano”, expuso.

Gastélum Bajo se concentra en su proyecto que aumenta en crecimiento y prestigio.

“Quiero mucho a Sinaloa, pues política no se puede dejar de hacer porque yo soy una mujer política desde antes de mi mayoría de edad”, concluyó.

COFUNDADORA DEL ISMUJERES

Después de que la ex Directora de Ismujeres, Araceli Tirado Gálvez, fuera rechazada para ocupar este cargo por segunda ocasión por la Diputación Permanente en el Congreso, la 63 Legislatura está en espera de que el Ejecutivo del estado envíe una nueva propuesta para ese puesto.

Diva Hadamira Gastélum Bajo resaltó con gusto ser cofundadora de este Instituto, de la mano de Judith del Rincón y Magaly Reyes.

“a mí me tocó ser presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara y en el periodo del gobernador Juan Millán, que fue un gran impulsor, logramos esto, logramos la Ley de Igualdad, la Ley de Niñas y Niños, y la primera Ley de Acceso para el Estado de Sinaloa”.

“Siempre he estado ahí, siempre he luchado con cargo o sin cargo”, dijo la ex senadora, destacando saber de lo que habla y que le emociona el tema de las mujeres.