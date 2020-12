Confía Estrada Ferreiro en ser uno de los 4 finalistas de Morena para ir por la Gubernatura

Sobre las encuestas donde no figura en muchas de ellas, el Alcalde de Culiacán afirma que no aparece porque él no las paga, tal y como lo hacen otros aspirantes

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ De entre todos los aspirantes que buscan representar a Morena en la elección para Gobernador de Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro afirma estar entre los cuatro finalistas, que serán los que irán a una encuesta para ver quién abanderará al partido en los comicios de 2021.

El Alcalde de Culiacán aseveró que él nunca ha gobernado pensando en otro puesto de elección popular, pero que a petición de la dirigencia nacional, se postuló para contender dentro del partido para ir por la Gubernatura del Estado.

“Yo siempre les dije que no andaba en campaña, y que hasta que me invitaran a participar en la siguiente elección iba a hacerlo, me invitaron, fui a México, acepté la invitación, el sábado pasado me registré como aspirante, al igual que 19 personas más, de las cuales solamente van a quedar cuatro para la encuesta”, indicó.

El morenista afirmó que está convencido de que será uno de los finalistas para representar al partido en las elecciones del 2021.

“Yo creo que voy a quedar, se los garantizo casi, porque sé quien soy yo y lo que he hecho, y quienes son los demás, no es una intención de que 'ya me dijeron' no, pero como la encuesta es un albur a pesar de que la haga la encuestadora oficial de Morena, nadie sabe a quiénes le van a preguntar”, explicó.

Dijo también que él no figura en las encuestas que circulan en redes dado que no las paga, tal y como lo hacen otros actores de la política en la entidad, pero afirmó que desde el partido es uno de los principales candidatos para abanderar el proyecto de Morena en Sinaloa, pero dijo que apoyaría a quien sea resulte vencedor.

“Sí confío, lo que no confío es que me garanticen un triunfo porque no está manipulada la encuesta, de hecho las encuestas que han hecho aquí en Sinaloa, en ninguna aparezco yo, porque aparecen las que las pagan, yo nunca he pagado una encuesta, y ni siquiera me ponían”, criticó.

“Hoy estoy en la lista de los cuatro invitados principales, pero aparte de eso, estoy en la lista de los 20 que nos registramos, si después de la curación que se haga internamente quedamos cuatro, o yo no quedo, yo voy a apoyar al que quede, porque mi compromiso con el Presidente es trabajar con un proyecto de Nación”, puntualizó.