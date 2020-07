Confía la Jumapam que serán exonerados por vertimiento de aguas negras en el Estero de Urías

En la Secretaría de Gobernación se recibió una denuncia en contra de la dependencia municipal por contaminación en ese cuerpo de agua

Alma Soto

MAZATLÁN._ Ismael Tiznado Ontiveros, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, aseguró que saldrán exhonerados de la denuncia de que están vertiendo aguas crudas al estero de Urías, misma que presentó Antonio Zambrano la semana pasada en la conferencia matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A raíz de ello, la Secretaría de Gobernación sentó en la mesa a representantes de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, de Ecología Municipal y la propia Jumapam, reconoció Tiznado Ontiveros.

Dijo que no sabe si la Secretaría de Gobernación emitirá o no un dictamen, pero de hacerlo no temen el resultado.

“Antes de la reunión de Gobernación y a raíz de los videos exhibidos en redes sociales por el ciudadano, Conagua nos revisó y tenemos el acta en el que dictamina que no estamos contaminando, también lo hizo Semarnat y hasta hicimos un recorrido en lancha y lo que encontramos fue mucha basura”, declaró.

Señaló que el tubo de descarga que exhibe Zambrano está deshabilitado desde hace tiempo y por tanto no hay descargas al estero por el mismo.

Tisnado Ontiveros ofreció conferencia de prensa junto a los responsables de Operación y Saneamiento.

Yázcara Ramírez, de saneamiento, indicó que cuando se empezaron los trabajos de ampliación de la Planta Urías I, se desviaron unos 140 litros por segundo para su tratamiento en la Planta El Crestón, por lo que solamente se están tratando 80 litros por segundo en Urías I, que tienen calidad adecuada para no contaminar el cuerpo de agua.