Confía Mario Zamora que elecciones se desarrollen conforme a derecho - Noroeste

ELECCIONES

Confía Mario Zamora que elecciones se desarrollen conforme a derecho

Zamora Gastélum acudió a la casilla 0028 acompañado por su familia y compañeros de fórmula

Carlos Bojórquez

01/07/2018 | 10:51 AM

LOS MOCHIS._ El candidato al Senado por la coalición "Todos por México", Mario Zamora Gastélum, se dijo confiado de que la jornada electoral se desarrollará conforme a derecho, y pidió no adelantarse a hablar de algún posible fraude.

"Hay que saber que con las reglas que jugamos no se vale decir que nada más cuando gana uno hay democracia, y cuando no no. Yo aceptaré el resultado, sea cual sea", declaró.

