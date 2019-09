Confianza a inversionistas, necesaria para salir de estancamiento econÃ³mico: Alfonso Romo

Confianza a inversionistas, necesaria para salir de estancamiento económico: Alfonso Romo

Noroeste / Redacción

El jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, consideró que se debe dar certeza a los inversionistas, principalmente de los sectores de la construcción y energético, para detonar el crecimiento económico del país.

De no hacerlo no incrementará la inversión, ni se logrará un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) como lo ha prometido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó el funcionario, quien apuntó que si el sector de la construcción “no crece más rápido y no invierte más, vamos a tener un crecimiento corto”.

“No tengo ninguna duda de que el sector energético y de la construcción son los motores que nos pueden sacar de la atonía en el crecimiento y para eso necesitamos dar mucha certeza” afirmó al participar en la firma del convenio entre la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para incrementar las líneas de crédito.

Romo Garza abundó que la inversión se detona por el costo del capital, lo que hace que los proyectos cuesten menos y la población tenga mayor poder adquisitivo, que son los principales retos que enfrenta el Gobierno, por lo que se necesitan crear las condiciones de confianza para que al final del sexenio, el costo del capital, del dinero, “se vaya para abajo”.

Respecto al convenio firmado, el funcionario que el objetivo de éste es analizar y formular programas, planes, mecanismos y acciones dentro del ámbito de sus competencias para fortalecer la solución de diversas necesidades de vivienda, mediante esquemas flexibles de financiamiento, otorgando créditos con menor costo, reduciendo gastos de transacción y mejorando la competencia en favor de los trabajadores.