Confiesa LAPO que recibió instrucciones superiores para agarrar dinero de Secretaría de Turismo - Noroeste

Confiesa LAPO que recibió instrucciones superiores para agarrar dinero de Secretaría de Turismo

Su participación tomó relevancia luego de que una de las agentes del Ministerio Público reveló que uno de los testigos, Lizárraga Favela, señaló que el propio Pineda Ochoa le confesó la autoría de lo que se le acusa

José Abraham Sanz

Los agentes del Ministerio Público que acusan a Luis Ángel Pineda Ochoa de haber ideado y ejecutado un plan para pagar, de manera ilegal, por campañas turísticas publicitarias internacionales que no se hicieron, presentaron ayer al juez de control casi 50 pruebas entre documentales y testimoniales con que buscan encerrarlo por hasta 32 años en la prisión y hacerlo pagar hasta 800 días de Unidades de Medida y Actualización.

En la audiencia intermedia del caso 561/2017, celebrada desde las 08:30 horas en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro, la Fiscalía General del Estado intentó meter dos declaraciones de otros ex funcionarios a quienes también había acusado junto a Pineda Ochoa por este caso, el ex Secretario de Turismo Rafael Lizárraga Favela, y el ex director administrativo de la misma Sectur, José Luis Martínez Romero.

Al final, la declaración no podrá ser tomada como prueba, pero sin embargo, ambos fueron admitidos como testigos del caso.

