Confirma Cuén que el PAS va sólo para el 2021 y él buscará la Gubernatura

El líder del Partido Sinaloense reconoció que estuvieron muy cerca de hacer una alianza con Morena y el proyecto de Rubén Rocha Moya, pero la indecisión del partido nacional para elegir candidato a Gobernador tumbó esta posibilidad

Noroeste / Redacción

Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, confirmó a Noroeste que para las elecciones del 2021 el PAS irá sólo y él buscará ser Gobernador del Estado.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa reconoció que estuvieron a punto de hacer una alianza con Morena, con el proyecto de Rubén Rocha Moya, sin embargo la indecisión dentro del partido nacional para elegir candidato para la Gubernatura tumbó esta posibilidad.

“Es definitivo, nosotros vamos solos el próximo proceso electoral... nosotros dejamos abiertas las puertas del Partido Sinaloense para ver la posibilidad de alianzas y coaliciones con otros partidos políticos, debo de reconocer que tuve pláticas con diferentes partidos políticos, sin embargo vimos nosotros problemas de diferente naturaleza, sobre todo que no tienen todavía definido el nombre del candidato a la Gubernatura del Estado de Sinaloa”, expresó.

“Debo de reconocer que con Morena estuvimos cerca, en la cuestión de Morena, con el Profesor Rocha Moya, debo de comentarlo, sin embargo el partido no tomó definiciones tampoco, en el caso de ellos, pero lo mismo hubiera sucedido con otros partidos políticos”, añadió.

El pasista recalcó que la indecisión de Morena fue lo que frenó esta alianza, es por eso que dentro del seno del Partido Sinaloense se tomó la decisión de ir solos.

“Es imposible que nosotros como partido hagamos una coalición con otros partidos donde no hay una definición, y en ese tenor la decisión de nosotros es ir solos, y esa es la decisión que tomamos esta tarde en la asamblea estatal del Partido Sinaloense”, indicó.

El también empresario señaló que él pudo haber aceptado la alianza y no ser el candidato a Gobernador, pero al no tener una definición clara, no se iba a arriesgar que el partido en alianza determinara a un candidato que no cumple con la expectativa de los pasistas.

“Siempre que uno va a una negociación uno tiene que ir con la idea de 'ser o no ser', sino pues no es una negociación, ya está todo cerrado, de tal manera que yo siempre dije, que tengo la disposición de ser o no ser, yo tengo una medición clara de la presencia que tiene el Partido Sinaloense, de la presencia que tenemos nosotros como persona, separado del partido, entonces dependiendo el nombre o los personajes de los partidos iba a depender la decisión”, manifestó.

Cuén Ojeda se dijo listo para contender para el 2021, argumentó que sus contrincantes electorales aún no reconocen la fuerza del partido, pero tiene confianza de que serán competitivos el año que viene.

“No ha habido un reconocimiento de la fuerza del Partido Sinaloense de manera mediática, pero nosotros esto lo medimos de manera permanente, nosotros no trabajamos dando palos de ciego, no trabajamos a tanteo, tenemos planeación del quehacer del partido”, aseveró.

“Si ustedes se fijan en este momento el Partido Sinaloense con mucho tiene más militancia que cualquier partido nacional aquí en Sinaloa...el PAS tiene más militantes que los 10 partidos juntos nacionales, esto no es un trabajo fácil, este es un producto de la 'talacha' permanente que tiene nuestro partido”, agregó.