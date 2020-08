Confirma juez restitución de relleno sanitario en Ahome a PASA

PASA promovió el juicio de amparo 285/2020 contra el Alcalde de Ahome por la confiscación mediante la fuerza pública de su relleno sanitario, luego de dar por concluida su relación contractual para entregar la concesión del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de basura a OP Ecología

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Juzgado Séptimo de Distrito confirmó ordenamiento de restitución del relleno sanitario que el Ayuntamiento de Ahome confiscó a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna.

PASA promovió el juicio de amparo 285/2020 contra el Alcalde de Ahome por la confiscación mediante la fuerza pública de su relleno sanitario, luego de dar por concluida su relación contractual para entregar la concesión del servicio de recolección, tratamiento y disposición final de basura a OP Ecología.

Al admitir el recurso, el juez consideró que la confiscación del relleno sanitario, ubicado en las inmediaciones de San Miguel Zapotitlán, 'es un acto que está relacionado y prohibido por el artículo 22 Constitucional', por lo que decretó de plano la suspensión del acto reclamado, 'para el efecto de que de inmediato se ponga en posesión y se devuelvan a la parte quejosa los bienes confiscados'.

En respuesta, la Sindicatura de Procuración y el director jurídico del Ayuntamiento enviaron oficios precisando razones para no dar cumplimiento a la suspensión de plano, puesto que OP Ecología no cuenta con relleno sanitario propio, pero el juez determinó 'no ha lugar a revocar la medida cautelar en cita'.

"Se requiere a las autoridades responsables, para que en el plazo de veinticuatro horas concedido en el auto dieciocho de agosto de dos mil veinte, den debido y exacto cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente juicio. Apercibidos que de no hacerlo se les impondrá a cada una de las autoridades responsables, los mismos apercibimientos a que se refiere el citado acuerdo de suspensión, sin perjuicio de dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que proceda en su contra por el delito de desobediencia a una orden de autoridad judicial", se lee en la versión pública del acuerdo.

Ante esto, PASA y OP Ecología deberán negociar una tarifa para el uso del relleno sanitario.

Cabe recordar, que OP Ecología ganó una licitación y suscribió el contrato AHO/DAJ/DOP/001/2012 con el Ayuntamiento de Ahome en noviembre de 2012, pero su ejecución fue suspendida por la tramitación del juicio de amparo 785/2012. Desde entonces, PASA y OP Ecología se han mantenido en conflicto legal.