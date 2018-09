Confirma Vicefiscalía muerte de Ramón Alberto Gallardo Campista, 'El Gato'

Fue atacado a balazos hace casi una semana en el municipio de Elota

Noroeste / Redacción

La Vicefiscalía General del Estado en la zona sur, dio a conocer que el cuerpo localizado el pasado día viernes 21 de este mes en el entronque de la carretera México 15 con la carretera estatal que va con rumbo al municipio de Cosalá si corresponde a Ramón Alberto Gallardo Campista alias “El Gato”.

Cruz Alejandro Flores Salazar mencionó que mediante las pruebas de genética y dactilares realizadas tanto al cadáver como a una hija, dieron como coincidencia de un 99.99 por ciento.

“En relación a esta persona localizada el día viernes fue identificada por una de sus hijas, quien respondía al nombre de Ramón Alberto de 52 años, desempleado, sin domicilio fijo, al parecer vivía en la zona serrana de San Ignacio, Concordia y Cosalá, originario de El Pueblo Nuevo, El Caballo, San Ignacio, sin estudios quien fue identificado por una hija y un sobrino, la hija aportó pruebas genéticas y al cuerpo también se le tomó una muestra, que concuerda con un 99.99 por ciento, la persona la identifica como tal”, mencionó Flores Salazar.

Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares.

Como se recordará Ramón Alberto Gallardo Campista alias “El Gato” estaba acusado de haber sido el autor intelectual y material del asesinato de 12 personas en la comunidad serrana de Ajoya, el 10 de mayo de 2002, también fue señalado como líder de una banda de asesinos y secuestradores denominada Los Pintos, con centro de operaciones San Ignacio, Cosalá y Durango.

El Vicefiscal dio a conocer que con la muerte de “El Gato” no se cierra el caso de Ajoya, porque no pudo actuar sólo, se va a seguir el caso porque no se puede cerrar, finalizó.