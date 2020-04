CONFIRMADO: El gobierno de Francia cancelÃ³ la Ligue 1

FUTBOL

CONFIRMADO: El gobierno de Francia canceló la Ligue 1

La temporada 2019-2020 no se volverá a disputar, ya que sería hasta septiembre cuando se podrían llevar a cabo eventos que reúnan a 5 mil personas o más

Noroeste / Redacción

28/04/2020 | 09:46 AM

Edouard Philipe, primer ministro francés, acaba de hacer oficial en su discurso ante la Asamblea Nacional que se suspende la Ligue 1, la máxima división de la competición nacional de futbol francés. El estado de alarma ha parado toda competición deportiva y todo evento que reúna a más de 5 mil personas no podrá volver hasta el próximo mes de septiembre. Solo se reanudará el deporte individual a partir del 11 de mayo.

El primer ministro francés ha presentado las medidas de desescalada para su país y en ellas no contempla la vuelta del futbol profesional hasta fechas posteriores a verano, por lo que la Ligue 1 2019-20 no volverá a jugarse. También hay problemas con la próxima temporada, pues la LFP (Ligue de Football Professionel) planeaba dar el pistoletazo de salida el 23 de agosto y, al menos de momento, esto será imposible. No hay permiso hasta septiembre para los eventos de magnitud. De conservar esa fecha, debería ser a puerta cerrada.

Las instituciones del deporte balompédico galo deberán reunirse para tomar una decisión sobre el final de la competición: quién es el ganador, quiénes ocuparán las plazas europeas y si habrá ascensos o descensos, pues también se ha paralizado la Ligue 2. Por el momento parece que la opción con más posibilidades es terminar la liga con la clasificación de la última jornada, por lo que el París Saint-Germain sería el ganador. El Olympique de Lyon no accedería a competición europea y, en caso de haber descensos, caerían el Amiens y el Toulouse a Ligue 2.

Esta decisión sigue la misma línea que la tomada por el gobierno holandés de cancelar la Eredivisie y la belga de suspender la Jupiler Pro League. No todos los europeos siguen el mismo camino, la Bundesliga ya ha anunciado su desescalada y tanto en Italia como en Inglaterra se han comenzado a dar los primeros pasos para volver a la competición. Todos estos encuentros se jugarán sin público o con grandes limitaciones en el aforo.