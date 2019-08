CONFIRMADO. La CDMX tendrá Fórmula 1 hasta 2022

CIUDAD DE MÉXICO._ La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y los presidentes ejecutivos de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), Alejandro Soberón Kuri, y de Fórmula 1, Chase Carey, firmaron el contrato para mantener el campeonato de automovilismo más importante del mundo en la Ciudad de México durante tres años más, de 2020 a 2022.

La mandataria capitalina destacó que en este nuevo contrato la capital del país no erogará recursos públicos y que se espera una derrama económica de más de 14 mil millones de pesos y la creación de 8 mil empleos temporales en la siguiente temporada.

CONFIRMED: The Mexican Grand Prix is staying on the F1 calendar until at least 2022! #MexicoGP 🇲🇽 #F1https://t.co/TrpPTFD9VU