Confirman a candidatos para reyes del Carnaval de MazatlÃ¡n 2018

Confirman a candidatos para reyes del Carnaval de Mazatlán 2018

Presentan a 18 mazatlecos; 12 señoritas, 2 niñas y 4 hombres, que competirán para ser los soberanos del Carnaval 2019: Equinoccio, el renacer de los sentidos

Fernando Espinoza

Cientos de personas se dieron cita la noche del viernes en el Parque Ciudades Hermanas para confirmar los rumores, tras ventilarse los nombres y hasta fotografías de los candidatos a las coronas desde una semana antes de la presentación, sobre quiénes serían los contendientes a máximos soberanos del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019.

Oficialmente, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán los presentó, son 18 en suma los que buscarán escribir sus nombres en la historia del puerto.

Equinoccio: El renacer de los sentidos es el tema que se presentó con un espectáculo que mezcló música, pirotecnia, la algarabía de las porras de los participantes y una demostración del renacer del mundo, que fueron representados por las danzas, inspiradas por la creatividad de los maestros Pili Hinojos, Valentina Ortiz de León, Monserrat Millán, Armando Sarabia, Ángel Rivera, Rafael Fitch y Francisco Valdez.

Una multitud se reunió para conocer los rostros de los candidatos a Rey del Carnaval 2019, que son Roberto Tirado, Fernando Kolbeck, Paco Tostado y Jesús Barraza. Mientras que la corona de Reina Infantil se disputará entre las niñas Dania Zataráin y Estrella Íñigiez.

El momento más esperado de la noche fue la presentación de las aspirantes a convertirse en la Reina del Carnaval: Fanny Bonilla, Melissa Gaytán, Gabriela Pano, Joceline Lozano, Karla Rivas, Frida Castillo, Daiana Sánchez, Elizabeth Barraza, Karen Castillo, Ana Vázquez, Yamilé Zataráin y Anahí Esparza.

Un video de presentación dio la pauta para que las señoritas saludaran al pueblo mazatleco, trascendió que en el video se les borró el rostro y que en el contacto visual entre el publicó y las candidatas fue efímero. A pesar de que el show duró una hora, a las candidatas se les destinó aproximadamente 10 minutos para su presentación y la mitad de este tiempo estuvieron con un antifaz cubriéndoles el rostro, mismo que a algunas se les complicó para caminar y tropezaron con sus vestidos.

La máxima fiesta del puerto será del 27 de febrero al 5 de marzo de 2019, en esta edición iniciará un día antes, con la celebración del concierto del 80 aniversario de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, que contará con algunos artistas invitados.

Un mismo formato

El formato de presentación fue similar a los que se realizaron en las ediciones anteriores, con dos cambios: fue un evento gratuito y al aire libre; además, en esta ocasión no hubo imposición de bandas, los candidatos subieron al escenario ya portando la banda que los acredita como candidatos.

No hubo pantallas para detallar los rostros de los candidatos, por esta razón las personas que no estaban cerca al escenario no pudieron conocer sus rostros. Y a diferencia de los últimos tres años, no hubo un acercamiento de los candidatos con el pueblo.

Rey del Carnaval 2019

Roberto Tirado

Fernando Kolbeck

Paco Tostado

Jesús Barraza

Candidatas infantiles

Dania Zataráin

Estrella Íñigiez

Candidatas

Fanny Bonilla

Melissa Gaytán

Gabriela Pano

Joceline Lozano

Karla Rivas

Frida Castillo

Daiana Sánchez

Elizabeth Barraza

Karen Castillo

Ana Vázquez

Yamilé Zatarain

Anahí Esparza