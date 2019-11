Confirman el ChÃ¡vez Jr. ante Jacobs el 20 de diciembre en Phoenix

PHOENIX._ Daniel Jacobs y Julio César Chávez Jr. se enfrentarán en un combate de peso Super Mediano en el Talking Stick Resort Arena en Phoenix, Arizona, el viernes 20 de diciembre.

Jacobs (35-3, 29 KO’s) avanza a 168 libras después de su enfrentamiento de unificación de peso Medio con Saúl “Canelo” Álvarez, en Las Vegas en mayo, poniendo su corona de la FIB en la línea contra el rey mexicano libra por libra y el gobernante del CMB y la AMB que superó a Jacobs en las tarjetas.

Daniel Jacobs moves up to 168 to take on @jcchavezjr1! 💥#JacobsChavezJr pic.twitter.com/sjYvwiKOuV