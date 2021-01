LUTO

Confirman muerte de la chica Bond Tanya Roberts a los 65 años tras anuncio prematuro

La actriz interpretó a Stacey Sutton junto a Roger More en A View to a Kill de 1985 y a la madre de Donna, Midge Pinciotti, en That '70s Show

Noroeste / Redacción

05/01/2021 | 11:06 AM

Foto: Cortesía

Tanya Roberts murió a los 65 años, dos días después de que se anunciara prematuramente su muerte. La actriz, que interpretó a Stacey Sutton junto a Roger More en A View to a Kill de 1985, había sido trasladada al hospital después de colapsar en Nochebuena. Posteriormente, sus representantes enviaron un comunicado de prensa el 3 de enero en el que declaraban que había muerto en el hospital. Sin embargo, el representante de Roberts aclaró que la actriz no había fallecido luego de que se revelara que su pareja había abandonado el hospital creyendo que ella había muerto. La actualización se produjo después de que algunos de los más cercanos a Roberts rindieran tributo, cuya muerte fue anunciada por TMZ. Se vio a la pareja de Roberts derrumbarse ante la cámara después de descubrir a mitad de una entrevista con un medio de comunicación que todavía estaba viva. Nacida como Victoria Leigh Blum, Roberts tuvo una carrera temprana en el modelaje y anuncios de televisión antes de aparecer en la película de terror de 1975 Forced Entry. Su papel cinematográfico más notable es el de Stacey Sutton, una geóloga estadounidense que se convierte en el objetivo del villano Max Zorin (Christopher Walken), en la película de James Bond A View to a Kill. La película marcó la última actuación de More como 007. Varias de sus otras películas alcanzaron un estatus de culto, como la fantasía de 1982 The Beastmaster y la película de aventuras Sheena: Queen of the Jungle, una versión de la historia de Tarzán con Roberts como protagonista femenina. Más tarde dijo que creía que había una "maldición" asociada al papel de la chica Bond, y le dijo al Daily Mail en 2015 que le sugirió a su agente: "Nadie trabaja después de que consiguen una película de Bond". Sin embargo, tuvo éxito en varias actuaciones televisivas, incluido un año como Julie Rogers en la quinta temporada de Charlie's Angels de ABC, y en el papel recurrente de la madre de Donna, Midge Pinciotti, en That '70s Show.

