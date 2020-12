Confirman para el 6 de diciembre consulta sobre el Carnaval de Mazatlán 2021; habrá 30 mil boletas

La consulta sobre el Carnaval 2021 se hará en plazuelas del Centro y El Habal y Villa Unión

Noroeste / Redacción

“Si el pueblo quiere que haya Carnaval, habrá Carnaval, no nos asusta tomar la decisión, pero no se me hace justo tomarla, cuando es una fiesta del pueblo”, declaró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en la conferencia de prensa en la que se anunció la realización de una consulta ciudadana.

En la consulta, que se celebrará el domingo 6 de diciembre, habrá una sola pregunta: No obstante la pandemia, ¿Estás de acuerdo con que se realice el Carnaval Mazatlán 2021? Si o No.

Para la consulta habrá disponibles 30 mil boletas.

En la conferencia de prensa participación el Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, el director del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado, y el director de Bienestar Social y Desarrollo, Tonatiu Guerra Martínez.

Los puntos en los que habrá mesas de consulta serán en el Centro, en la Plazuela República, las plazuelas de las colonias Francisco Villa, Benito Juárez y Flores Magón; y las de Villa Unión y El Habal.

Podrán participar solamente personas mayores de 18 años, con credencial de elector en la que conste que son mazatlecos, no podrán participar personas con credenciales de otros municipios, aunque residan en Mazatlán, indicó Guerra Martínez, quien será encargado con su personal de instalar las mesas de recepción de votos.

Flores Segura explicó que fueron los consejeros del Instituto de Cultura quienes decidieron la pregunta y serán ellos los encargados de contabilizar los votos y dar a conocer el resultado de la consulta.

Señaló que el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa no podrá participar en la consulta, porque tendría que hacerse al mismo tiempo que las elecciones constitucionales, en junio de 2021, pero sí les facilitará el mobiliario y asesoría para realizarla.

Guerra Martínez abundó que será el Consejo de Cultura el que determine la fecha para dar a conocer los resultados, pues la dependencia a su cargo solo se encargará de abrir las mesas y detectar si alguien quiere votar más de una vez.

Las mesas estarán abiertas el domingo 6 de diciembre de 8:00 a 16:00 horas.

Benítez Torres manifestó que al realizar una consulta no pretende lavarse las manos del riesgo que significa hacer una fiesta masiva en temporada de pandemia, puesto que a lo largo de estos años ha tomado decisiones importantes, y lo seguirá haciendo, pero es injusto tomar solo una decisión de una fiesta que es de todos los mazatlecos.

“He decidido seguir gobernando escuchando al pueblo, porque el Carnaval es la fiesta del pueblo. Hemos creado protocolos para todo, menos para el desfile, por ello me comprometí a hacer una consulta, así todos somos corresponsales”, dijo.