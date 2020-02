Confirman primer caso de coronavirus en MÃ©xico; en Sinaloa un caso dio positivo en primera prueba

Confirman primer caso de coronavirus en México; en Sinaloa un caso dio positivo en primera prueba

Las autoridades de Salud señalan que el paciente, con residencia en Hidalgo, está en un hotel

Noroeste / Redacción

Hugo Lopez-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, informó este viernes que tras una segunda prueba reactiva a una persona hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratoria (INER), en la Ciudad de México, esta dio positiva, por lo que está infectada de "forma leve" con el COVID-19, también conocido como coronavirus.

El paciente es un hombre joven, de 35 años de edad, que ayer llegó de forma voluntaria al INER a solicitar que le realizaran una prueba para descartar el COVID-19. El individuo asistió a un congreso en Bergamo, Italia, donde uno de los asistentes resultó contagiado con el coronavirus.

López-Gatell Ramírez detalló en su momento que el paciente presentaba síntomas respiratorios leves. Agregó que se estudia a todas las personas con las que tuvo contacto esta persona, que hasta el momento se sabe que son cinco de sus familiares.

El funcionario federal indicó que, como medida preventiva, está programado que la hermana, los hijos y la esposa del paciente -que se encuentra aislado- se sometan a pruebas. Además, al congreso en Italia asistieron otros dos mexicanos.

Uno de ellos, de 41 años de edad, ya fue aislado en un hotel de Sinaloa. Autoridades estatales confirmaron que dio positivo a la enfermedad en la primera prueba, pero este viernes se le realizará una segunda.

Además, hay otros dos casos que se encuentran en el Estado de México, también aislados, por haber estado en contacto con el hombre contagiado que se encuentra en el INER. En el caso del crucero MCS Meraviglia, que atracó en Cozumel, Quintana Roo, el funcionario federal apuntó que no hay casos de COVID-19, solo influenza, por lo que en próximas horas los pasajeros podrán desembarcar.

"Hacer un llamado a la población, [el COVID-19] no se puede contener, esto no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta la eliminación del virus. No es una enfermedad grave, el 90 por ciento son síntomas leves", dijo el subsecretario.

"Todos tenemos que actuar, las epidemias se contiene en la comunidad, con la pronta atención de los síntomas y el reporte de cualquier caso sospechoso", abundó López-Gatell Ramírez.

