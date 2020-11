Confirman serie en HBO sobre el famoso videojuego 'The Last of Us'

El creador de Chernobyl, Craig Mazin, está escribiendo el programa junto al director creativo del juego, Neil Druckmann

Noroeste / Redacción

La trama de 'The Last of Us' se centrará 20 años después de la destrucción de la civilización moderna por una pandemia. Foto: Tomada de spoiler.bolavip.com

The Last of Us pisó fuerte en la industria del gaming tras su lanzamiento en 2013 y se convirtió en uno de los videojuegos más galardonados de todos los tiempos. Su éxito no solo provocó una secuela que se estrenó en este 2020, sino que en las últimas horas se confirmó que habrá una serie basada en su historia.

Según informó Hollywood Reporter, HBO ya dio el visto bueno y el creador de Chernobyl, Craig Mazin, está escribiendo el programa junto al director creativo del juego, Neil Druckmann.

"Craig y Neil son visionarios en una liga propia", dijo la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi.

La directiva también destacó a la productora Carolyn Strauss que se sumará al equipo y predijo que la serie gustará tanto a los aficionados del juego como a los que no lo conocen.

"Esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de The Last of Us como con los recién llegados a esta saga que define el género", indicó.

La trama se centrará 20 años después de la destrucción de la civilización moderna por una pandemia. El personaje principal será Joel, un sobreviviente del apocalipsis que tendrá la difícil tarea de rescatar a una niña de 14 años atrapada en una zona de cuarentena. La aventura se pondrá compleja a medida que avanza la serie.

The Last of Us, cuya parte 2 fue el tercer videojuego de Play Station más vendido de la historia, se sumará a otras producciones basadas en el gaming como The Witcher, Assassin's Creed y Uncharted. Además, el canal Showtime actualmente trabaja en una adaptación a la pantalla de la franquicia de XBOX Halo.