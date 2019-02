Conflicto de Implan llega hasta CEDH

Los consejeros del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación Urbana interpusieron una queja contra el secretario del Ayuntamiento de Culiacán y Aureliano Félix Díaz por irregularidades en su última sesión extraordinaria

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Aurora Castro Aldana, consejera del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación Urbana interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por una serie de irregularidades que ocurrieron en la última sesión del Consejo Directivo del Implan.

La denuncia la interpuso por la sesión que se celebró en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán el pasado 31 de enero; cabe mencionar que estas reuniones se realizan normalmente en el Implan, sin embargo la sesión extraordinaria del jueves no fue de esa manera.

La queja va en contra de Othón Herrera y Cairo, Secretario del Ayuntamiento, así como Aureliano Félix Díaz, quien en ese momento fungía como Coordinador del Consejo Ciudadano del Implan.

“El pasado jueves hubo una serie de irregularidades fuertes para nosotros, desde que llegamos, lo primero que nos dijeron fue que había una canastita ahí, que teníamos que apagar los teléfonos y ponerlos en modo avión”, mencionó.

“Fue una sesión fuera del Implan, en la sala de cabildos, entonces yo creo que no es una fiesta particular, no es una fiesta privada, sino que es una sesión de trabajo, seria, si nosotros no le damos esa seriedad nadie más se la va a dar...Deben de públicas, deben de ser filmadas, grabadas, como se ha venido haciendo siempre al interior del Implan”, detalló.

Para Castro Aldana, quien fue votada el pasado 31 de enero por cuatro de los siete consejeros del Consejo Ciudadano del Implan como su nueva coordinadora, las sesiones deben de ser abiertas al público, sin ningún tipo de privacidad.

Además, los cuatro de los siete consejeros del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación Urbana ratificaron este sábado la destitución de Aureliano Félix Díaz como su coordinador.

Óscar Vélez, Adrián Coppel Calvo, Jorge Guillermo Ruiz y Aurora Castro Aldana, votaron a ésta última como la nueva coordinadora del Consejo Ciuadano del Implan el pasado 31 de enero y le hicieron saber al presidente del Consejo Directivo, Jesús Estrada Ferreiro, que habían destituido a Aureliano Félix Díaz como coordinador.

En respuesta, el Alcalde señaló que no podían destituir a Félix Díaz porque no votaron todas las personas que integran el Consejo Ciudadano, sin embargo Castro Aldana, así como los integrantes del consejo que la votaron, explicaron que solamente con el voto de los que conforman el consejo es suficiente, de acuerdo al decreto del Implan para remover a Aureliano.

“Si nos vamos al reglamento nos dice en el artículo 8 último párrafo de decreto de creación que solo los propietarios tienen derecho a voto, y los propietarios somos 7, entonces ahorita nosotros decidimos cuatro, cuatro a favor y tres en contra, que queríamos a Aurora de coordinadora”, señaló Adrián Coppel Calvo.

Las razones por las cuales decidieron destituir a Félix Díaz fueron que no convocó desde hace tres meses a sesiones ordinarias, siendo esta su facultad, así como un posible conflicto de intereses, ya que él es Coordinador del Consejo Ciudadano, y además está en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado, así como los otros dos miembros que no avalan el nombramiento de Aurora Castro como nueva coordinadora.

“A mí me llama la atención que el Alcalde quiera seguir sosteniendo a Aureliano Félix cuando él se encuentra en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado y lo podemos encontrar fácilmente.. y el de los otros tres también (los tres consejeros que no votaron a Aurora)”, explicó Castro Aldana.

“No hemos tenido nosotros sesiones ordinarias en donde podamos celebrar estos eventos, esa es una falta grave de Aureliano, y no respetó el calendario de sesiones, sólo por esa razón sencillamente amerita ser destituido por otro coordinador”, añadieron los integrantes del Consejo Ciudadano.