Conflicto entre transportistas mantiene paradas las obras de reencarpetado en la carretera El Carrizo-El Fuerte

La empresa constructora a la que se le asignó el contrato, inició los acarreos de materiales de la obra con sus propios camiones, provocando los primeros bloqueos por parte de los aliancistas, que exigían tener participación en la obra, pero no estaban de acuerdo con la tarifa que se les proponía.

Carlos Bojórquez

AHOME._ La confrontación entre dos grupos de transportistas de carga, ambos afiliados a la alianza de la CTM, mantiene detenidas desde hace una semana las obras de reencarpetado en la carretera El Carrizo-El Fuerte.

Ante esto, la empresa llegó a un acuerdo con aliancistas originarios de Guamúchil, quienes sí aceptaron las condiciones que se les propusieron, pero estos también fueron bloqueados por los aliancistas de la Zona Norte.

Marcelino Pérez López, transportista afiliado a la alianza de la CTM de Guamúchil, indicó que desde hace siete días les tienen bloqueados cinco camiones, pese a contar con placas del Estado y la ley les permite trabajar en cualquier parte del territorio sinaloense.

"Yo estoy haciendo todo lo que está permitido, y necesito que las autoridades vengan y digan si se puede o no trabajar aquí, porque yo cumplí con todos los trámites de la ley para poder trabajar libremente, y no nos están dejando", dijo.

"Ellos están cerrados a negociar, y no nos quieren dejar trabajar. Quieren poner sus condiciones y no quieren que trabajemos nosotros, cuando yo ya firmé un compromiso con la empresa, llegamos a un acuerdo por tarifa, porque ando buscando trabajo y acordé algo que a mí me convino", agregó.

Asimismo, señaló que autoridades de Vialidad y Transportes ya estuvieron en el lugar, y confirmaron que los transportistas de Guamúchil podían trabajar en la obra, pero los transportistas quejosos no levantaron el bloqueo.

Ante esto, Pérez López instó a los quejosos para 'que vayan a pelearse con los que liberaron la zona', y los dejen trabajar.

"Si a mí me hubieran dicho que no está liberada la zona, pues me regreso con mis camiones. Pero yo estuve en la junta cuando se anunció que se liberaba la zona, y nosotros vamos a trabajar donde haya, y donde nos convenga", sentenció.

HAY UNA NEGOCIACIÓN MUY BUENA: OBRAS PÚBLICAS

Entrevistado al respecto, el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, comentó que la obra corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que han estado en coordinación y en comunicación con ellos, con la Dirección de Vialidad y Transportes, para solucionar el conflicto.

Dijo que hay una negociación 'muy buena', y manifestó su confianza en que habrá 'buen arreglo', aunque dejó entrever cierta inclinación hacia los transportistas quejosos.

"Ellos están defendiendo la cuestión de los porcentajes por los acarreos, y están defendiendo el tema también de las tarifas. Todo el tiempo hay una resistencia por parte del constructor en utilizar sus camiones, pero bueno, en la mayoría, o casi en todos los casos, hemos llegado a los arreglos correspondientes, y seguramente aquí también va a ser el caso", declaró.

Según el Artículo 287 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, a las empresas constructoras se les puede autorizar el transporte de sus elementos, maquinaria, traslado de materiales de la construcción, personal, o demás equipo que sea de su propiedad y lo requieran para el desarrollo de su actividad. Y en caso de insuficiencia de equipo de transporte, las empresas constructoras pueden eventualmente realizar la contratación de terceros para cumplir con sus fines contractuales, lo cual no es obligatorio.