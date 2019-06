Conflicto legal impide que Ayuntamiento de Mazatlán retire palmeras secas de zona turística

Juan Antonio Olague, director de Servicios Públicos dice que revisan contratos por la compra de palmeras para iniciar el reclamo de las pólizas y buscar su reemplazo; ayuntamiento de Mazatlán no invertirá en adquirir más palmeras

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Debido al fracaso en la conservación de palmeras que se compraron entre 2015 y 2018 con recursos público para adornar zonas turísticas, este Gobierno municipal no invertirá en adquirir más, porque hoy cerca de mil 300 se encuentran secas, enfermas y "entrampadas" en un conflicto legal.

“Me han criticado porque no las quito, pero hay un problema legal de por medio, yo pasé un escrito a la parte Jurídica y a la parte ecológica, ellos dándome luz verde las quito, porque si las quito por mi iniciativa se me va a revertir”, comentó Juan Antonio González Olague, director de Servicios Públicos.

Reiteró que la Dirección Jurídica continúa la revisión de los contratos por la compra de palmeras para iniciar el reclamo de las pólizas y buscar su reemplazo. Eso los limita su intervención, todo lo que puedan hacer es retirarles las hojas secas.

“Ahorita anda personal de Gobierno del Estado nutriéndolas y buscando la manera de que sobrevivan, todas las que están camino al Aeropuerto están muertas; son más de 100”, comentó.

Esto tras la publicación de Noroeste donde se observan decenas de palmeras secas y sin hojas justo camino al Aeropuerto, el paisaje de abandono recibe a los turistas.

Las palmeras fueron adquiridas entre 2015 y 2018 por las dos administraciones pasadas. Los contratos no son públicos en su totalidad, tampoco los proveedores, ni la inversión global. En marzo del año pasado este medio documentó que entre 2017 y 2018 el Ayuntamiento gastó 5 millones de pesos en adquisición de palmeras.

- ¿Usted sabe cuánto costó cada una?

No se exactamente, fueron algunos millones, la cantidad exacta no la tengo, Jurídico la ha de tener. Las que salieron más caras fueron las datileras (plantadas) en la Avenida del Mar, esas salieron en 30 mil cada una.

Agregó que fue necesario recorrer la ciudad para contar palmeras una por una, en total hay 1,284, pero sólo 231 están en buen estado, otra cantidad igual son plantas muertas y 585 están enfermas, con bacterias en sus raíces.

- ¿Hasta dónde pueden llegar Servicios Públicos en este caso?

Ahorita están nutriéndolas con el fin de que podamos rescatar algunas, me informan que estas personas que vinieron de Gobierno del Estado trajeron un experto, tienen algunas enfermedades en raíces y están atacándolas... gente de Parques y Jardines que tiene más tiempo me dijo que lo que hicieron, es que no sanearon antes, sanear es cavar, fertilizar y hacer análisis y ver lo que hay para cuando se ponga la palmera sobreviva.

Al respecto, el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, precisó que están limitados a quitar las hojas secas y analizan qué vegetación se podría colocar para sustituir.

Y aseguró que esta administración no va a comprar más palmeras.

“De momento no hemos pensado, la verdad hay mucho en qué gastar, muchas necesidades en la ciudad”.

Hoy las palmeras, la mayoría en malas condiciones, siguen en las avenidas Rafael Buelna, Del Mar, Pérez Escobosa, Aeropuerto, y Zona Dorada.