Congelan cuentas de ex director del Consejo de Promoción Turística y una de sus empresas

El Gobierno federal lo acusa de desvío de recursos durante su gestión; el ex funcionario se ampara

noroeste.com

Héctor Flores Santana, ex director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) entre mayo de 2017 y diciembre de 2018, y su empresa consultora Grupo Empresarial Estrategia (Gemes) -que por muchos años ha sido una de las principales consultoras de los gobiernos federal y estatales en materia de turismo-, promovieron amparos para impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los amparos fueron presentados el 10 de octubre. Luego, el 17 del mismo mes, los jueces Tercero y Cuarto de Distrito en Materia Administrativa concedieron suspensiones provisionales a Flores Santana y Gemes para que puedan acceder a sus cuentas en bancos como Banorte, Santander y HSBC.

La UIF presentó el pasado miércoles 23 de octubre, una serie de recursos de queja para impugnar las suspensiones provisionales ante tribunales colegiados. Ante, el pasado 20 de septimebre, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la institución a su cargo investigará al extinto CMPT por posibles pagos "superfluos" y desvío de recursos.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el funcionario federal precisó que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posible desvío de recursos en el desparecido organismo responsable de promoción turística.

"Hemos analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística. Coincido con la posición de la SECTUR y su titular. Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero. Presentaremos la denuncia", tuiteó Nieto Castillo.

La UIF dará seguimiento a la denuncia presentada por la Secretaría de Turismo (SECTUR) Federal y su titular Miguel Torruco Marqués, quien aseveró que dentro del CMPT hubo manejos irregulares de alrededor de 6 mil millones de pesos anuales, que el Consejo recibía como fondo.

En diciembre de 2018, el titular de la SECTUR finiquitó al CPTM para transferir dichos recursos a la construcción del Tren Maya dentro del programa de austeridad propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 24 de abril, con 284 votos a favor, cinco abstenciones y 157 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en lo general y en lo particular, diversas modificaciones a la Ley General de Turismo, por las que se extinguió el Consejo de Promoción Turística de México.

Al presentar el dictamen a discusión la diputada Abelina López Rodríguez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), secretaria de la Comisión de Turismo que generó el dictamen, afirmó que la decisión de desaparecer al Consejo de Promoción se debió a que otras instancias cumplen con la misma función.

"Lo que ha ocasionado la dispersión de recursos humanos y materiales, así como de esfuerzos encaminados a un mismo objetivo, los cuales podrán ser aprovechados de mejor manera", aseveró la legisladora.

López Rodríguez añadió que los recursos públicos canalizados a través del Consejo de Promoción Turística eran ocupados para grandes espectáculos y no para fomentar a lqs comunidades del país.

"Del recurso de promoción del Consejo de Promoción Turística, ¿saben a dónde se iba?, 47.7 millones de dólares se iban para el circo Do Soleil; 870 millones de pesos para la NFL; 212 millones para la Fórmula 1; 63 millones de dólares en 23 oficinas que tenía el CPTM en el extranjero, de 143 que existen de Relaciones Exteriores", abundó la diputada.

"Casi 60 millones de pesos se les invertía a los tianguis turísticos y nada menos que le pagábamos con el impuesto, tu impuesto, mi querido pueblo, a un tal Jorge Antonio Gamboa Patrón, que era director de CPTM en Los Ángeles, desde el 2008 hasta febrero, 18 años bajo esos argumentos, 18 años. ¿Cuánto ganaba? 7,723 dólares", indicó López Rodríguez

El 7 de diciembre del año pasado, López Obrador ofreció disculpas por la desaparición del CPTM. Sin embargo, el mandatario nacional anticipó que aumentaría el presupuesto de 2019 para la Secretaría de Turismo Federal.

"Entiendo que esto no gustó a algunos, pero ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona esta decisión", dijo durante su conferencia matutina de este viernes, en la cual abundó que los recursos del CPTM "no se otorgaban con transparencia y se usaban de manera discrecional para promover eventos […] Se tomó la decisión que los ingresos del Consejo se destinen a la construcción del Tren Maya", agregó López Obrador.

Un día antes, Torruco Marqués informó que ese mismo día entraba en liquidación el Consejo de Promoción Turística, organismo que se había encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias en ese rubro a nivel nacional e internacional.

"Entra en liquidación el Consejo de Promoción Turística de México. Es un hecho su desaparición. Vamos a ser un Estado no obeso sino más delgado, más productivo. Vamos a dar resultados con dos subsecretarías no con tres, no sobre el número de turistas sino de la mayor derrama económica", indicó Torruco Marqués, durante su primera conferencia de prensa como titular del ramo.

"Vamos a ser un Estado no obeso sino más delgado, más productivo […] Vamos a dar resultados con dos subsecretarías, no con tres; no sobre el número de turistas sino de la mayor derrama económica", indicó el funcionario federal, ex secretario de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México.

Torruco Marqués reiteró que las grandes prioridades del presidente López Obrador son: la seguridad, erradicar la pobreza y combatir la corrupción en el país. "El turismo será una valiosa herramienta de reconciliación social en la administración del presidente López Obrador", subrayó.

Asimismo, el titular de la Sectur Federal negó que México vaya a desaparecer del escaparate internacional por lo que la promoción seguirá siendo una prioridad para la dependencia, pero se realizará con recursos públicos y privados.

"Desaparecen todas las oficinas en el extranjero, no solamente del consejo, sino de todos, vamos a adelgazar el gobierno. Como veníamos [haciéndolo] es muy cómodo, aprieto un botón, hacemos la feria, hacemos esto y nos endeudamos otros 12 mil millones de dólares en pago de intereses de la deuda y poco a poco ir creciendo el programa social", indicó Torruco Marqués.

"Es la esencia de la cuarta transformación, vamos por un cambio", afirmó el funcionario federal, quien abundó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se destinaron 24 mil millones de pesos que dieron "resultados mediocres" en la promoción turística.

"Quitemos el velo, estamos en el lugar número 15 en captación de divisas por turismo y quizá hasta nos desplazamos al 16 al final de este año, no nos metamos en la cabeza que somos la sexta maravilla", apuntó Torruco Marqués.

El CPTM era el organismo encargado de la promoción turística de México tanto a nivel nacional como internacional, cuyos ingresos provenían del Derecho de No Residente (DNR), tarifa que se cobra a los visitantes internacionales en el precio del boleto de avión.

-Con información de Reforma.