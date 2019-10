Congelan en Guasave valores catastrales

No aumentará el impuesto predial urbano en el próximo ejercicio fiscal; Gobierno del Estado planteaba aumentar hasta el 900 por ciento en algunos casos las tablas catastrales, dice la Alcaldesa

Reyes Iván Camacho

La Alcaldesa Aurelia Leal López manifestó que como administración no van a permitir aumento en los impuestos, debido a la crisis y el rezago social que existe.

GUASAVE._ El Cabildo de Guasave aprobó por unanimidad la propuesta de no aumentar los valores catastrales para el ejercicio fiscal 2020 por lo que, de ser aprobado por el Congreso del Estado, el impuesto predial urbano no tendrá incremento.

La Alcaldesa Aurelia Leal López manifestó que como administración no van a permitir aumento en los impuestos, debido a la crisis y el rezago social que existe, por lo que el mantener los valores catastrales es una forma de contribuir y ayudar a la sociedad.

“Somos el único Municipio que no va a aumentar, a pesar de la sugerencia de Catastro de aumentar en un 900 por ciento, lo que no vamos a permitir porque sería irnos al abismo”, indicó, “nosotros vamos por el mismo valor catastral, no lo vamos a aumentar, ya lo vamos a mandar al Congreso”.

La Presidenta Municipal rechazó que el congelar los valores catastrales y con ello el impuesto predial urbano vaya a repercutir en la captación de recursos.

“Nos afecta más si aumentamos porque no va haber circulante y van a atar de manos a las personas que quieren contribuir en esto, a las personas que pagan, a los contribuyentes que están al corriente”, sostuvo.

Leal López reiteró que el Gobierno del Estado pretendía incrementos de hasta el 900 por ciento en los valores catastrales.

“Vamos a concientizar a la gente y decirle que en Guasave no aumentaron los valores catastrales aun cuando venía una sugerencia del Estado que aumentáramos el 900 por ciento, no lo hicimos. Está por escrito donde nos vienen solicitando que sea el 900 por ciento y dado a eso dijimos que nos mantenemos en la misma cantidad de 2019”, reiteró.

Subrayó que se buscarán ingresos con una mayor eficiencia recaudatoria, pero además continuarán con las medidas de austeridad en el gasto para el ahorro de recursos.

La Alcaldesa indicó que este año cumplirán con la meta pronosticada para el presente ejercicio fiscal, porque vienen temporadas claves como El Buen Fin y el pago de aguinaldos en el mes de diciembre, que es cuando muchos contribuyentes se acercan a las cajas a cumplir con el pago de esta contribución.