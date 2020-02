Congreso capacita al personal que fungirÃ¡ como funcionarios en consulta de Eldorado

Congreso capacita al personal que fungirá como funcionarios en consulta de Eldorado

El secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, José Antonio Ríos Rojo, quien puso en marcha la capacitación, explicó que el 1 de marzo se llevará a cabo esta Consulta Popular en la sindicatura de Eldorado en horario de 09:00 a 17:00 horas

América Armenta

Como parte del proceso de la Consulta Popular a realizar en la sindicatura Eldorado para conocer la opinión de las y los ciudadanos, si están a favor o no de que esta demarcación sea nuevo municipio, el Congreso, en colaboración con el INE, ofreció un curso de capacitación a su personal y realizó un simulacro de votación.

El secretario general del Congreso del Estado de Sinaloa, José Antonio Ríos Rojo, quien puso en marcha la capacitación, explicó que el 01 de marzo se llevará a cabo esta Consulta Popular en la sindicatura de Eldorado en horario de 09:00 a 17:00 horas.

Señaló que como el Congreso del Estado es el responsable de esta consulta, se ha elegido a colaboradores de esta institución para que funjan como funcionarios en los centros de votación y mesas de consulta y para garantizar el éxito se les ofreció este lunes un curso de capacitación.

El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Sinaloa Jorge Luis Ruelas Miranda, ofreció personalmente la capacitación y dejó en claro que como es un proceso a cargo del Congreso del Estado, el instituto que representa únicamente coadyuva.

Agregó que el INE proveerá las boletas electrónicas a utilizar, lectores de credenciales para votar y personal técnico para atender cualquier duda que se tenga sobre el uso de las boletas electrónicas.

Después de capacitar al personal del Congreso del Estado, sobre el uso de las boletas electrónicas, la integración de expedientes con actas de inicio y con actas de cierre de votación, y la forma de operar las boletas electrónicas, el INE realizó un simulacro de votación.

Durante este simulacro se pudo observar que se garantiza el voto libre, directo y secreto, y que no podrá votar quien no tenga su credencial de elector vigente o no aparezca en la lista nominal que proporcionará el INE.

Se aclaró que en los casos en que sean las 17:00 horas, el plazo para el cierre del centro de votación, pero todavía haya fila de ciudadanos en espera de votar, se les deberá garantizar su derecho a hacerlo.

Adicionalmente a ello, el miércoles próximo se ofrecerá otro curso de capacitación, pero únicamente para quienes fungirán como presidentes, ya que serán la autoridad máxima en cada uno de los centros de votación, además de que contarán con el apoyo de un secretario o secretaria, cargo que ocuparán también trabajadores del Congreso.

Para el caso de los centros de votación en donde haya dos o más boletas electrónicas, el Congreso del Estado nombrará auxiliares.

Junto con el presidente y secretario, el Patronato Pro Municipio de Eldorado designará un representante en cada centro de votación, y dos representantes en los casos en que haya dos más boletas electrónicas en un mismo Centro de Votación.

Incluso directivos e integrantes de este patronato estuvieron presentes en la capacitación de este lunes y también participaron en el simulacro de votación.

Gilberto Izábal Zazueta, presidente de este patronato, aseguró que en el curso de esta semana se registrarán los representantes que tendrán en cada centro de votación.

Le acompañaron Daniel Gómez Ayala, Luis Alonso Rodríguez Alarcón y Alejandro Yahir Sicairos Ochoa

De parte del INE también estuvieron Gaudencio Pacheco Rojo, vocal de Organización; Felipe Quintanar González, vocal ejecutivo del Distrito 05, y personal técnico operativo.