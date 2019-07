Congreso de BC valida ampliar a 5 aÃ±os el prÃ³ximo Gobierno de Jaime Bonilla, electo sÃ³lo para dos

Congreso de BC valida ampliar a 5 años el próximo Gobierno de Jaime Bonilla, electo sólo para dos

Los diputados hicieron la aprobación durante una sesión extraordinaria a la que convocaron en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, la cual se desarrolló a puerta cerrada

Sinembargo.MX

24/07/2019 | 10:14 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Congreso de Baja California aprobó la reforma constitucional que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, el Gobernador electo de la entidad, de acuerdo con el semanario Zeta de Tijuana.

Los diputados hicieron la aprobación durante una sesión extraordinaria a la que convocaron en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, la cual se desarrolló a puerta cerrada.

Además, el Congreso bajacaliforniano desechó la solicitud que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión les envió este mes para dejar sin efecto la reforma.

Durante la lectura de la aprobación, el Diputado priista Alejandro Arregui Ibarra expuso que este fue un asunto “que únicamente corresponde a los bajacalifornianos”, por lo que exigieron respeto a su soberanía.

Al interior de la sala Forjadores del Palacio Municipal se reunieron 16 de los 21 diputados del Congreso local, quienes discutieron el punto de acuerdo relativo al exhorto emitido por la Comisión Política Permanente de Congreso de la Unión con respecto al decreto 112, tras la reforma al artículo Octavo Transitorio que amplía el periodo de la gubernatura.

La Diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Eva María Vázquez Hernández alertó esta tarde que en la sesión se discutiría la ampliación del mandato y opinó en conferencia de prensa que el proceso para la sesión era ilegal.

La discusión se realizó en una sede alterna bajo el argumento de que el Congreso local fue tomado por activistas, reportaron medios.

Ante la negativa de los elementos de seguridad para que los medios de comunicación pudieran ingresar al recinto, un grupo de reporteros entró en conjunto, por lo que agentes de la Policía municipal se apostaron a la entrada de la sala donde se lleva a cabo la sesión.

Luego de la aprobación, el Poder Ejecutivo de la entidad, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, deberá avalar la reforma para que después sea publicada en el Periódico Oficial. Sin embargo, desde el pasado 9 de julio el Gobernador emitió un posicionamiento en donde asegura que no la publicará.

Reiteró que está comprometido en atender la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 2 de junio, en la que se votó por una gubernatura por dos años. “Por tal motivo, informo que no publicaré en el Periódico Oficial del Estado la reforma aprobada en el Congreso del Estado”, expuso.

IRREGULARIDADES EN EL CONGRESO

La Diputada Eva María Vázquez Hernández también denunció la ilegalidad del cambio de presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), realizada ayer en una reunión de trabajo celebrada en Ensenada.

La panista fue destituida y Claudia Agatón Muñiz, Diputada del Partido del Trabajo, fue designada para el cargo.

“De manera completa y absolutamente ilegal el día de ayer (lunes) se llevó a cabo una reunión de diputados que pretendieron darle carácter de sesión de la Jucopo, lo cual es absolutamente ilegal, dado que la presidencia la tengo yo y no convoqué”, expuso en conferencia.

“Procedieron a tomar votación y nombrar de manera ilegal a la compañera Diputada Claudia Agatón Muñiz como Presidenta de la Jucopo, en un acto absolutamente ilegal; en la madrugada, casualmente, toman el Congreso, de tal forma que es imposible el acceso”, resaltó ante medios.

La Diputada Tatiana Clouthier se pronunció al respecto. “Me parece muy triste, me parece aberrante que todavía insistieran. Ya se van y como última acción violaron los procesos. Baja California votó por dos años y no por cinco”, dijo en entrevista con Azucena Uresti, de Milenio Televisión.

“El día de mañana tenemos la permanente. Me imagino que será uno de los temas centrales a debatir”, añadió.

ALCALDE CONTRA MANDATO EN BC

Este lunes Gustavo Sánchez, Alcalde de Mexicali, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la ampliación del mandato del Gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla, de dos a cinco años, aprobada por el Congreso del estado el pasado 8 de julio.

El edil aclaró que dicho recurso no fue en contra de la reforma, pues aún no se publica, sino que fue interpuesto por la existencia de un proceso indebido. Según el mandatario, el Congreso local no consultó a los ayuntamientos previo a tomar la decisión de ampliar el mandato.

Sánchez detalló que cuando el Congreso estatal pretende reformar la constitución del Estado primero debe citar y escuchar a representantes de los municipios que integran la entidad, situación que no fue cumplida.

El Alcalde mexicalense aseguró que muchos de los habitantes de la localidad que gobierna no están de acuerdo con la ampliación del mandato de Jaime Bonilla, decisión que consideró podría tener efectos “catastróficos” para México.

ES UNA REFORMA INCONSTITUCIONAL: SÁNCHEZ CORDERO

El 18 de julio, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación (Segob), aseguró que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para extender el mandato de 2 a 5 años del Gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, es anticonstitucional.

Luego del evento conmemorativo por el 147 aniversario luctuoso de Benito Juárez, la titular de la Segob externó su punto de vista como Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) pues aclaró que respeta la libre determinación de los Poderes públicos, aunque reconoce la inconstitucionalidad de la reforma.

Días antes, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad exhortar al Gobierno, al Congreso y a los ayuntamientos de Baja California a dejar sin efecto la reforma que extiende el periodo de la administración del Gobernador de dos a cinco años. Los ocho grupos parlamentarios plantearon el consenso.

El documento aprobado busca dejar sin efecto el decreto 112 de reformas aprobado el 8 de julio de 2019, además, argumentan que la reforma es “violatoria” de los principios constitucionales y es contraria al pacto federal.

Un grupo plural de legisladores presentó un Punto de Acuerdo contra la reforma que extiende el periodo de la administración del Gobernador por ser “un atentado contra la democracia”.

MÁS POLÍTICOS SE PRONUNCIAN EN CONTRA

Varios personajes de la política se sumaron a la polémica y las críticas contra la reforma constitucional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, e incluso el ex Subsecretario de Turismo Simón Levy se pronunciaron en contra de la decisión tomada por los legisladores locales.

El Diputado por Morena y presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que se está analizando declarar la desaparición de poderes en el estado. “La reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de la gubernatura rompe el pacto constitucional”, consideró el legislador morenista federal.

Mientras que Gustavo de Hoyos, acusó que Jaime Bonilla y el Presidente Andrés Manuel López Obrador habrían pactado la ampliación de mandato.

De Hoyos compartió en su cuenta de Twitter fotografías donde se observa al Jefe de Ejecutivo con Bonilla comiendo en un restaurante y en el estadio de San Diego, Estados Unidos, Petco Park.

Por su parte, Simón Levy, ex Subsecretario de Turismo, opinó sobre un comentario que la dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, hizo al respecto.

Polevnsky opinó en una entrevista radiofónica que “es una locura hacer una elección cada dos años”, Levy calificó la reforma como una violación al Estado de Derecho.

Otros personajes de la política se pronunciaron en contra, la Diputada Tatiana Clouthier, también de Morena, hizo un llamado a rectificar.