Congreso de la Unión homenajea Banda El Recodo

La agrupación sinaloense es considerada la más antigua de México

Carlos Álvarez

La Banda El Recodo recibió este martes, en la sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, un reconocimiento por sus 80 años de trayectoria, y recibió de parte de Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, una placa conmemorativa con la firma de todos los coordinadores parlamentarios.

A pesar de que la agrupación sinaloense no pudo dar un concierto en la explanada del Palacio Legislativo, en el lugar se realizará una muestra gastronómica con la presencia de los 50 restauranteros más importantes de Mazatlán y otros municipios de Sinaloa, que darán a conocer los diversos platillos de pescados y mariscos que caracterizan a la región.

El legislador federal, Delgado Carrillo, también coordinador del grupo parlamentario de Morena, aseguró que Banda El Recodo, de Don Cruz Lizárraga, representa a toda la cultura y la música del País.

"Si no hubiera sido por el apoyo de cada diputado, esto no sería posible", señaló Poncho Lizárraga, quien también manifestó que era un honor estar en el Palacio de San Lázaro para recibir uno más de múltiples premios y reconocimientos que acumula la agrupación más antigua de México.

El presidente de la Comisión de Pesca, Maximiliano Ruiz Arias, reconoció que no se pudo hacer el concierto que estaba previsto, porque se consideró que no se tenían las condiciones de seguridad necesarias en la Cámara baja para llevarlo a cabo.

"Tuvimos mucha gente afuera con listas, exigiendo acceso, querían escuchar a la banda y la conclusión a la que llegamos en la Mesa Directiva, la Jucopo y con Sergio Mayer, es que teníamos que llevárnosla tranquila", abundó Ruiz Arias.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer Bretón, informó que ya se está buscando un lugar para que la Banda El Recodo de un concierto "masivo" en la Ciudad de México.

La semana pasada, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, negó que la Banda El Recodo, se fuera a presentar en el Palacio Legislativo de San Lázaro justo en el cierre del segundo periodo ordinario de sesiones.

Muñoz Ledo escribió en su cuenta de Twitter que El Recodo no se iba presentar en San Lázaro, ya que el uso del espacio que se solicitó, fue autorizado exclusivamente para una muestra gastronómica de productos relacionados con la pesca y la acuacultura de Sinaloa.

Un día antes, Mayer Bretón, anunció una mariscada y un concierto en San Lázaro para conmemorar los 80 años de la agrupación sinaloense.

El legislador de Morena pidió no confundir la clausura de los trabajos ordinarios con el concierto de la Banda El Recodo, y explicó que todo fue una coincidencia.

"Me congratulo, la vamos a pasar increíblemente bien […] No es una fiesta, coincidió con el cierre del periodo, no es una fiesta, queremos dejar claro eso, que no se vaya a malinterpretar que la Cámara de Diputados está haciendo su fiesta de fin de periodo", aseguró el diputado federal.

El legislador aclaró que el evento no sería erogado por la Cámara de Diputados y serían empresarios sinaloenses quienes se harán cargo de los gastos y servicios.

"Estoy convencido que este tipo de eventos se tienen que llevar a cabo, entendamos que hay que reconocer en todas las expresiones culturales la alegría de su gente", explicó Meyer Bretón.