Congreso de Sinaloa aprueba la Ley de Hacienda Municipal con la que buscan evitar amparos en el Impuesto Predial

El tema que desató una serie de descalificaciones por parte del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al Congreso de Sinaloa, en especial a la presidenta de la Jucopo, Graciela Domínguez Nava, llegó al Pleno y fue discutido y aprobado por unanimidad

América Armenta

Por unanimidad y después de haber sido expuesto por la Junta de Coordinación Política como uno de los temas en común para agilizar en este periodo de sesiones, fue aprobada la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, con la que se busca claridad y justicia al sistema fiscal municipal. Entre los puntos está que quienes pagan grandes cantidades de predial no se amparen para que se les regrese este recurso.

“Parte del problema de la baja recaudación de los municipios tiene que ver con el mal diseño normativo que realizaron legislaturas pasadas a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, situación que genera que grandes contribuyentes utilicen amparos y por ende no contribuyan a los municipios, en razón de que se les devuelve lo que han enterado”, dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso, Victoria Sánchez Peña.

La legisladora expuso que son las personas más necesitadas quienes no tienen acceso a estos amparos, siendo las personas con mayor recurso quienes se aprovechaban de ello y mermaba la recaudación de los municipios.

“Por otro lado, resulta incomprensible que existan regímenes fiscales a modo, para que los campos de golf contribuyan menos que los ciudadanos de a pie, dado que todos sabemos que se trata de lugares de esparcimiento y ocio, al que solamente tiene acceso una pequeña parte de nuestra sociedad con ingresos muy superiores a los de la clase social baja y media”, agregó sobre los espacios a los que hizo hincapié el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro,

Al revisar lo que se estipulaba en la Ley respecto a los campos de golf, la legisladora presidenta de la comisión dictaminadora expuso la ausencia de cualquier objetivo social o constitucionalmente legítimo que lo sustentara, por lo que no cumplió con los elementos que debe de tener cualquier norma tributaria que se precie de ser equitativa según lo ha señalado el Poder Judicial de la Federación.

“Por esto, no queda lugar a duda que es importante derogar la fracción cuarta del artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal, que debo decir va en contra de la justicia tributaria, ya que se constituye actualmente como un privilegio fiscal que beneficia a grandes contribuyentes, que sustentan un negocio en donde opera la exclusión social, dado que en algunos solo pueden ingresar los socios y no el público en general”, enfatizó Sánchez Peña.

Eficacia legislativa

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, celebró cumplir con la agenda en común que dio a conocer este órgano, en la cual coincidieron las diferentes fracciones políticas en el Congreso para eficientar el trabajo y dar trámite a los pendientes.

Sin embargo, destacó que es este mismo tema el que hizo que el Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, hizo una serie de descalificaciones al Congreso y a la líder de la bancada de Morena.

Domínguez Nava hizo énfasis en que los comentarios del alcalde de la capital sinaloense no corresponden a los informes de sus propios ingresos detallados en su documentación de armonización contable, y que en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, son públicos, pues la recaudación, lejos de verse afectada e incluso de acuerdo a las proyecciones del municipio, tuvo un incremento en los últimos años.

“Este año, según esos informes, de los 393 millones de pesos proyectados específicamente por este municipio en la recaudación del impuesto predial urbano, al 30 de junio ya tenía registrados 364 millones de pesos en ingresos y solo le restaban 28 millones a captar en el segundo semestre de julio y diciembre, es decir que en términos de proyección, difícilmente podría atribuirse a los contribuyentes problemas de incumplimiento, a pesar de la pandemia del Covid”, expuso.

“El año anterior, el 2019, la recaudación del impuesto predial urbano fue mayor a la proyectada, porque los informes detallan que de un ingreso esperado de 343 millones 758 mil 847 pesos con 80 centavos, en realidad ingresaron 56 millones más, con una suma total de 400 millones 162 mil 465 pesos con 91 centavos”, agregó.

De igual manera ocurrió el 2018, por lo que los argumentos del alcalde se invalidan, de modo que a pesar de las deficiencias atribuidas a la ley, existe en los contribuyentes una cultura de pago digna de considerarse, expresó la presidenta de la Jucopo.

La legisladora hizo observaciones a la Ley, consideró que sigue siendo candidata a que se perfeccione y modifique, pero ahora atiende la parte de acciones de constitucionalidad.

Agregó también que este trabajo realizado por la 63 Legislatura responde únicamente a la labor interna, no a la presión o comentarios emitidos por Estrada Ferreiro, así como a las amenazas a su persona.

“Aunque ciertamente el dictamen por aprobarse responde a las preocupaciones por atender situaciones de inconstitucionalidad, debe constituir un llamado de atender para que se den a conocer los resultados de esos convenios que literalmente buscan enfrentar la morosidad del impuesto predial y lógicamente ampliar su recaudación”, concluyó.

Reserva

El líder de la fracción del Partido Acción Nacional, Jorge Villalobos Seáñez, presentó una reserva a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, pues consideró que aumentar el cobro del impuesto predial a los campos de golf no es un tema de ricos y pobres o de polarizar, sino que solo vendría a frenar algunas inversiones.

“El negocio de los campos de golf no son las tarifas, compañeros, no son lo que pagamos los socios para jugar en el club, eso no es así, evidentemente el negocio en México de los campos de golf y en muchas otras partes de Latinoamérica obedece al desarrollo inmobiliario o turístico que trae emparejado el campo de golf”, explicó.

Estas medidas dictaminadas en la ley en cuestión son cortoplacistas, expuso, asegurando que los campos de golf producen empleos bien pagados y generan plusvalía alrededor del mismo.

Mientras que el diputado Marco Zazueta Zazueta, de Morena, celebró con anterioridad estas reformas, afirmando que no es aumento al cobro de predial a los campos de golf, sino que es una actualización para que ahora paguen lo que deberían de pagar, que en años anteriores no hicieron.