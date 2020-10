Congreso de Sinaloa rechaza reapertura al público de los estadios

Con el anuncio de las autoridades estatales para que los estadios deportivos reciban a la ciudadanía con el 40 a 50 por ciento de la afluencia total

América Armenta

CULIACÁN._ Que no se abran los estadios deportivos a la ciudadanía para los eventos en puerta, con la finalidad de evitar aglomeraciones y por ende, contagios de Covid-19, solicitaron al Ejecutivo estatal Karla Montero Alatorre, Yeraldine Bonilla Valverde y Pedro Villegas Lobo.

Quien puso el tópico sobre la mesa fue la diputada sin partido Montero Alatorre al posicionarse en el tema, mientras que Bonilla Valverde y Villegas Lobo, integrantes del grupo parlamentario de Morena pidieron formalmente que se hiciera un exhorto al Gobernador en este sentido, pero al no ser quienes promovieron el punto, sino la primer participante y no fue estructurado de esa manera, se turnó a comisiones.

“En sinaloa, la noticia de haber pasado a amarillo pareciera haber relajado el comportamiento social, pero lo más lamentable es que en lugar de fortalecer las estrategias para que esta situación no se siga dando, el Gobierno del Estado ha tomado este avance en el semáforo como argumento para iniciar con la reapertura de actividades no esenciales, como los casinos, centros nocturnos y ahora hasta los estadios de futbol y beisbol”, dijo Montero Alatorre.

Bonilla Valverde destacó que con estas acciones el Gobierno del Estado respaldó oficialmente el regreso a los tumultos, a las aglomeraciones y al contacto masivo que representan la violación a las medidas sanitarias.

“Hoy mismo las estadísticas sanitarias federales, revelan la presencia de 360 casos diarios activos de Covid-19, nunca desde marzo pasado esas cifras diarias han bajado de trescientos y las mediciones locales en voz del propio doctor Efrén Encinas, precisan un promedio diario de entre sesenta a ochenta nuevos contagios”, informó.

“El solo reconocimiento de las autoridades sanitarias locales, deberían evitar la tolerancia del gobierno del estado al abandono cada vez mayor a las medidas de relajación, algunas autorizadas por sus propios funcionarios como la apertura de antros y bares, el regreso de unidades del transporte urbano con sobrecupo y la ausencia de medidas sanitarias en algunos centros comerciales”, agregó la legisladora morenista.

Villegas Lobo consideró que la entidad aún no está en condiciones para permitir el acceso del público a los estadios.

“No debemos relajarnos ni tener actividades que pongan en riesgo a la ciudadanía con contagios masivos, no podemos abrir los estadios en Sinaloa, la pandemia sigue presente y no es cosa menor, parece que al Gobernador Quirino Ordaz no le interesa la salud de los sinaloenses, sólo le interesan sus negocios y sus intereses, aprobar la apertura de los estadios sería una negligencia”, enfatizó.