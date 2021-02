Congreso de Sinaloa tiene 5 pliegos de observación en auditoría 2019

En el Informe de la Cuentas Públicas del 2019 del Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado emitió cinco pliegos con observación, que derivan en una recomendación y 4 promociones de responsabilidad administrativa

América Armenta

CULIACÁN._ Derivado de la auditoría de las Cuentas Públicas del 2019, en el Congreso del Estado se encontró que no hay un tabulador de percepciones de las y los trabajadores, por no coincidir las fechas en informe sobre una obra pública realizada y por un cargo adicional a la obra fuera del rango establecido, entre otras cuestiones que ameritaron a este poder observaciones.

El Poder Legislativo de Sinaloa obtuvo 73 resultados, integrados por: 59 sin observación; 9 con observación solventada y; 5 con observación, por los cuales se emitió una recomendación y cuatro promociones de responsabilidad administrativa.

“La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa, para que la autoridad competente realice las investigaciones que correspondan en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia”, dicta en cuatro puntos el documento.

Entre las debilidades que encontraron que el Congreso puede solucionar y las señalaron en el informe, es que cuente con el Manual de remuneraciones en el cual se incluya el tabulador de percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, el cual debió publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, observando que el Congreso no cuenta con dicho manual, del cual mediante oficio numera CES/SG/DA/01027/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, señalan que se encuentra en proceso de elaboración y autorización.

Incumpliendo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sinaloa, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

También al revisar el proceso de la construcción del drenaje pluvial para el Congreso del Estado, se observó que en la integración del análisis de los precios unitarios se aplicó indebidamente un cargo adicional a la obra de 3.09 por ciento, cuando está establecido en la normatividad aplicable que es de 3 por ciento.

Misma obra en la que encontraron que la información descrita en el acta de la obra, hay fechas que no coinciden, como en el acta de entrega recepción que dice que la obra de la construcción del drenaje pluvial fue del 16 de junio al 31 de agosto del 2019, mientras que en el mismo documento, más adelante, señalan que la obra culminó el 21 de septiembre del 2019.

Una observación más cae en el apartado de deudores diversos por cobrar a corto plazo, en el que dos deudores no solventaron, el caso es de la Diputada Victoria Sánchez Peña, quien de 17 mil 453 pesos, solventó 10 mil de ellos hasta el momento de la auditoría, con un monto no solventado de 7 mil 453 pesos faltantes, además de que el Diputado Ocadio García Espinoza, quien falleció en el 2020, no solventó un monto de 18 mil pesos, por obvias razones.

La auditoría financiera realizada al Poder Legislativo fue auditado en el 94.7 por ciento de su cuenta, ingresos y gastos, en donde la Auditoría Superior del Estado destacó más fortalezas que debilidades, como organización de la documentación, tener un Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como transparentar los procesos a través de su portal de internet y por las redes sociales oficiales del Congreso.