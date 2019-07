Congreso de Tabasco aprueba Ley Garrote para sancionar con prisiÃ³n a quienes protesten contra obra pÃºblica

Congreso de Tabasco aprueba Ley Garrote para sancionar con prisión a quienes protesten contra obra pública

El dictamen aprobado fue enviado al titular del Poder Ejecutivo estatal, Adán Augusto López Hernández -militante de Morena, para su publicación en el Periódico Oficial de la entidad

Noroeste / Redacción

Con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso de Tabasco aprobó este lunes reformar el Código Penal del Estado, para sancionar con prisión a quienes realicen bloqueos para impedir la ejecución de obras públicas, conocida como la "Ley Garrote".

Tras realizar modificaciones al dictamen enviado por comisiones, la iniciativa aprobada también incluyó la propuesta de modificación al artículo 308 Bis del Código Penal tabasqueño.

"Al que extorsione, coercione o intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras publicas privadas, en las vías y medios de comunicación local al que se refiere el articulo 306 se le pondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces UMA's", establece el citado artículo.

El dictamen aprobado fue enviado al titular del Poder Ejecutivo estatal, Adán Augusto López Hernández -militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)-, para su publicación en el Periódico Oficial de la entidad.

Este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en Tabasco se alistara una reforma para castigar con cárcel el bloqueo de obras y vialidades, ya que, afirmó, lo que se busca es corregir el soborno y extorsión por obras en la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Tengo información, no es así, se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex. Para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabaja para Pemex se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar, 500 mil pesos a la semana, eso no, así no es la cosa", dijo el mandatario nacional en su conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño confió en que el gobernador de dicha entidad, Adán Augusto López, aclararía la reforma al Código Penal, la cual no es para "reprimir libertades".

"Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare, no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche, como forma de Gobierno", subrayó López Obrador.

Cuestionado sobre si la reforma es para evitar manifestaciones por la construcción de la refinería de Dos Bocas, el presidente dijo que ese no es el propósito, pues la gente está "contenta" y no hay oposición a la obra.

"No, no es ese el propósito. El caso de Dos Bocas, no hay en Tabasco oposición, la gente está contenta se hizo consulta en [el municipio de] Paraíso, donde se va a construir la refinería, y en todo Tabasco la gente esta contenta", afirmó el mandatario nacional.