CONGRESO DE VALORES: Hoy mÃ¡s que nunca hablemos de paz en CuliacÃ¡n

Segundo Congreso de Valores

CONGRESO DE VALORES: Hoy más que nunca hablemos de paz en Culiacán

Este martes 26 de noviembre, todos están invitados a charlar sobre la paz y disfrutar de dos conferencistas de gran nivel, Vicente Kamazaki y Rodolfo Bello, en el Teatro Pablo de Villavicencio

Antonio Olazábal

23/11/2019 | 11:56 AM

CULIACÁN._ Hoy más que nunca es de vital importancia tocar los temas y analizar las opciones para lograr la paz en Culiacán. Tras los sucesos del 17 de octubre que trastocaron la tranquilidad de los habitantes, es necesario el diálogo y mostrar ideas de cómo recuperar la seguridad y así ayudar a resarcir el tejido social.

Y por eso la pertinencia del Segundo Congreso de Valores que se realizará este martes 26 de noviembre, en el teatro Pablo de Villavicencio, con el objetivo de hablar de temas que ayuden a conseguir la paz en esta ciudad.

El evento, organizado por Periódico Noroeste y TecMilenio, es el segundo que se realizará en Culiacán; sin embargo, en Mazatlán ya se han hecho 20, por lo que suelen ser congresos de mucho éxito donde se habla de temas de actualidad, y los temas para la paz siempre han sido un tópico vital para esta casa editorial y las instituciones educativas que se suman al proyecto.

Adrián López Ortiz, Director General de Noroeste, al invitar a este evento señaló la pertinencia más que nunca de este Congreso de Valores.

“Ahorita es muy pertinente, algo que a mí me ha llamado la atención del proceso después del 'culiacanazo' es como que mucha gente está tratando de sacar la cabeza, y de hacer cosas, las callejoneadas (realizadas recientemente por las calles de la ciudad), la misma marcha por la paz que creo que fue muy emotiva, y no es que eso vaya a solucionar todo eso mañana, pero también es hacer caso del lado correcto, del lado positivo, que no sea solamente la crítica y poner el dedo en la llaga”, subrayó.

Para este Congreso habrá conferencias que serán impartidas por Vicente Yamazaki, quien ha dado pláticas en empresas como Miguett, Jafra, Tupperware, Fisher Controles, IBM, Gamesa, Sabritas; y Rodolfo Bello, quien tiene 26 años de experiencia en educación superior, es miembro de la Red Global de Mexicanos en el Exterior e integrante de Beliv It Global Business Club.

“Creemos que es un evento que tenemos que construir, que es una experiencia positiva que en Mazatlán ha salido muy bien, que ya va por 20 ediciones, que reúne a más de 2 mil papás, mamás y jóvenes, y vamos por mil personas aquí en el Pablo de Villavicencio, el próximo 26 de noviembre”, mencionó López Ortiz.

“La gente va a ir a sacarle jugo a una tarde donde va a escuchar dos muy buenos conferencistas, a Rodolfo Bello y Vicente Yamazaki, gente que sabe de sus temas, gente que no te va a echar un rollo, ni te va a lavar el coco, como decimos informalmente, sino que te va a platicar lo que son sus experiencias con la temática que traemos en este año, que es ¿quién soy?, que es un tema de autoconocimiento e inteligencia emocional”, agregó.

Padres tienen que aprender más: Vicente Yamazaki

Para que haya una sociedad con valores, es muy importante que los padres de familia tengan la apertura de aprender más, conocer más cosas, para así transmitir a sus hijos nuevos conocimientos que perduren por generaciones que contribuyan a generar valores, compartió Vicente Yamazaki.

El conferencista de 85 años de origen japonés es uno de los expositores que estarán en el segundo Congreso de Valores que se llevará a cabo en Culiacán el próximo 26 de noviembre.

Vicente Yamazaki en entrevista para Noroeste explicó que su conferencia tratará sobre el “¿quién soy yo?”, cómo alinear tu vida diaria con la filosofía oriental. El título es “Planea tu vida a futuro, respecto al ¿quién soy yo?”

“Yo estudio la filosofía oriental, que se basa en la naturaleza del espacio y del hombre. Lo que yo hablo de la filosofía oriental es que todo tiene que estar coordinado con los principios de la naturaleza”, compartió.

Para el filósofo de origen japonés lo importante de una familia de valores es que los padres de familia siempre estén abiertos al conocimiento, saber más, dado que así pueden transmitirle valores relevantes a sus hijos, al final del día eso es lo que deja uno cuando muere, los valores, no se lleva el dinero.

“He atendido a tantos adultos, pero los adultos ya forman su propio criterio y cosas nuevas no les entran normalmente, pero hay padres que realmente quieren aprender más, y conocer más cosas y lo comparten con sus hijos, me caen bien esos señores en su matrimonio, porque entonces hay continuidad en las generaciones”, explicó.

“Yo siempre ando buscando gente que busque los valores, valores humanos, no dinero, el dinero no se lleva a la tumba, pero tu pensamiento sí puede ser transmitido a través de tus hijos 'entre comillas' si te llegan mil personas a que te escuchen, son tus hijos, hay que inculcarlo, hay que pasarles nuestra forma positiva y con valores de ver la vida”, añadió.

Vicente Yamazaki llamó a los padres de familia a platicar con sus hijos, y los invitó al segundo Congreso de Valores.

‘Propósito de vida, el primer paso para hallar la felicidad’

Lo más importante en la vida no sólo es vivir, sino saber para qué y eso tiene que ver con definir el propósito en la vida, cuál es el sentido de la vida y que al final es lo que debería conducir a la felicidad de la persona, asegura el ingeniero Rodolfo Bello Nachón, uno de los conferencistas invitados al Segundo Congreso de Valores, que organiza la Universidad Tec Milenio y Periódico Noroeste.

Experto en liderazgo y coaching, Bello Nachón cuenta con una trayectoria de más de 26 años de experiencia en Educación Superior, en la que ha sido mentor, profesionista en desarrollo humano, liderazgo y desarrollo del talento. Ha asesorado a más de 70 mil jóvenes, algunos de ellos hoy son CEO's en México, Latinoamérica y Europa.

“Cuando uno descubre su propósito en la vida es más fácil ser feliz. Encontrar el propósito en la vida es en sí, el primer paso para la felicidad. Y es que no se logra ser feliz cuando se tiene un éxito, más bien cuando eres feliz es más fácil que logres el éxito”, asegura el director de la oficina en la Ciudad de México de Estudiantes Embajadores.

“Cuando estamos en las primeras etapas de la vida, entre los 16 y 17 años, andamos definiendo nuestra carrera, pensamos que lo que vamos a estudiar nos va a hacer felices, pero eso no es cierto. Lo que estudiamos nos hace profesionales, pero no nos va a hacer felices. Lo que nos hace felices es cuál es mi propósito en la vida y para qué nací, y ahí ya no importa qué estudies”, afirma.

El Consejero del Centro de Formación Integral de la Mujer, CEFOIM, refiere que el escritor estadounidense Mark Twain, autor de Las Aventuras de Tom Sawyer, acuñó una frase muy importante y muy reconocida, donde destaca que hay dos momentos muy importantes en nuestra vida, el día que nacemos y el día que descubrimos para qué nacimos, lo cual hace ver en su obra literaria.

“Lo importante es saber qué quieres en la vida y desempeñarte en ello”, asegura.

“Yo creo que entre más información tenemos, más difícil se nos hace decidir qué queremos, un ejemplo de ello es cuando vamos al súper a comprar cereal; hace 30 años ibas a comprar cereal y sólo había tres tipos: con azúcar, sin azúcar y con chocolate, ahora encuentras infinidad, de diferentes tipos, entonces es más difícil elegir”, considera sobre la abundancia de jóvenes “ninis” de la época actual.

Ante esta situación, reconoce que así como la variedad de cereales que existe en el mercado y que luego termina siendo una mala opción para comer porque son muy dulces, muy duros o tienen sabor extraño, suele pasar con la elección de carrera, ya que los jóvenes están cursando estudios, incluso, desarrollándose laboralmente, encuentran que esa profesión no es lo que esperaban.

“Antes uno elegía: soy licenciado o soy ingeniero. Ahora, vamos a una escuela y tiene una oferta de 170 carreras y cada una tiene una especialidad, entonces es más difícil para los jóvenes decidir ¿qué quiero ser yo? Y eso para los que escogen carrera, porque también están los que no y luego ven que a alguien le va bien y no estudió, que vendiendo sabe qué cosas logró hacer dinero, entonces dicen ‘¿pos pa' qué estudio?’ Y esto dificulta todo”, añade.

El reto para los padres de familia, pero en especial para los jóvenes, lo que hace urgente que escuela y sociedad asuman su parte en la formación de las nuevas generaciones, dando una mejor atención a sus necesidades, siendo más asertivos en la respuesta a sus interrogantes y dándoles mejores herramientas para la vida.