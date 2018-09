CONGRESO DEL ESTADO Mantiene TEESIN lista de diputados que aprobÃ³ el IEES

CONGRESO DEL ESTADO Mantiene TEESIN lista de diputados que aprobó el IEES

El Partido Acción Nacional, Revolución Institucional y Movimiento Ciudadano interpusieron una inconformidad ante el TEESIN

Antonio Olazábal

El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa aprobó la lista de diputados que emitió el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para los curules de representación proporcional en el Congreso del estado.

El Partido Acción Nacional, Revolución Institucional y Movimiento Ciudadano interpusieron una inconformidad ante el TEESIN porque la coalición que incluye a Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo tendrían una sobrerrepresentación de legisladores en el Congreso local, sin embargo esto no fue aprobado por los magistrados, ya que 17 fueron por el partido Morena, y cinco y cinco por el PES y PT, explicó Guillermo Torres Chinchillas, presidente del TEESIN.

“Un partido político no puede tener más de 24 diputados, de tal manera de que si se da el supuesto fraude a la ley, como dicen que no se cumplió con los principios del convenio, al no haber postulaciones ni del partido del trabajo ni del partido encuentro social, sino únicamente militantes de Morena, se les asignaron 5 al Partido del trabajo y 5 a Morena, más los 17 que alcanzó el partido Morena alcanzaría el tope de diputados”, señaló.

En la sesión, también había una petición para que el Congreso del Estado se integre exactamente por 20 mujeres y 20 hombres, ya que actualmente hay 21 y 19 respectivamente, sin embargo el TEESIN dictaminó que no procedía, dado que la elección local determinó ese número de ganadores, y que las leyes de paridad aplican sobre todo a los partidos políticos.

“Hasta ahorita 21 hombre y 19 mujeres en la resolución de paridad de género como está actualmente el Congreso , además se conforma que Morena queda con 17 diputados, es decir, no se movió, tomando en consideración que para que haya sobrerrepresentación tiene que haber más de 24 en un partido político, pero no en coalición”, se leyó el falló.