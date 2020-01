Congreso del Estado tratarÃ¡ crisis en la Jumapae

Congreso del Estado tratará crisis en la Jumapae

Se tiene que dar solución a los trabajadores en el pago del aguinaldo, pero de manera definitiva, dice el Diputado Édgar González Zataráin

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ La situación financiera de la Jumapae será tema de una mesa de trabajo en el Congreso del Estado, informó el diputado Édgar González Zataráin.

El legislador por el Distrito 24, que comprende Rosario y Escuinapa, dijo que se tiene que dar solución a los trabajadores en el pago del aguinaldo, pero de manera definitiva.

“La situación de la Jumapae es un tema que vamos a ver en una mesa de trabajo en el Congreso del Estado, vamos a revisar las finanzas, es un tema que sabe el Gobernador Quirino Ordaz, y que tenemos que buscar una solución definitiva” dijo.

Informó que ha tenido reuniones con el dirigente del sindicato de la Jumapae, Julio César Rivera Garibaldi, y con los trabajadores, por lo que sabe el problema que enfrentan y la falta de recursos de la dependencia, lo que ha impedido el pago del aguinaldo.

No se puede, dijo, estar cada año con las dificultades para cumplir con este derecho de los trabajadores.

Es una reunión donde estarán también la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillo de Sinaloa, el Alcalde Emmett Soto Grave y el secretario general del sindicato Julio César Rivera Garibaldi.

“No podemos estar el próximo año de nuevo con problemas, no puede el Gobernador estar erogando recursos sin saber cuál es la situación real de la paramunicipal”, dijo.

Con relación al presunto desvío de recursos públicos a través de la empresa JUMAGRI, que pertenece al gerente Juan Manuel Grave Inda, con autocompras y ejecuciones de obras, manifestó que deberá ser algo inspeccionado por la Auditoría Superior del Estado, pues al parecer ya existen algunas denuncias.

No hay soluciones, nomás hostigamiento laboral

El dirigente del sindicato de la Jumapae, Julio César Rivera Garibaldi, manifestó que el gerente de la dependencia, Juan Manuel Grave Inda, no se presentó a la audiencia de emplazamiento a huelga que estaba programada para el 7 de enero.

“Hablo para decir que tenía descompuesto un motor en un pozo y no podía asistir, no hay intención de diálogo, ya ni por parte del gerente, ni del Presidente, no hay soluciones, sólo hostigamiento laboral”, dijo.