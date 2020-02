Congreso hace un exhorto a la UAS para apegarse a la Ley de Austeridad

El punto presentado por el diputado Juan Ramón Torres Navarro desató una discusión en el Congreso

América Armenta

El diputado Juan Ramón Torres Navarro, de Morena, subió al pleno de la Diputación Permanente para exhortar a la Contraloría Social Universitaria para que recomienden al H. Consejo Universitario disponga de los acuerdos y/o la reglamentación a su alcance, que permita garantizar el cumplimiento de Ley de Austeridad del Estado de Sinaloa y del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de gasto en comunicación y publicidad, lo cual fue aprobado por la mayoría de la Diputación Permanente, rechazado solo por dos integrantes de la bancada priísta.

El diputado aseveró que en el año 2018 por el orden de los 93 millones de pesos, en el 2017 por más de 64 millones, en el 2016 se gastó alrededor de 68 millones y en el 2015 sus gastos publicitarios fueron por 43 millones y medio de pesos.

“En la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector Juan Eulogio Guerra Liera se dio el lujo, según medios de comunicación, de pagar un millón 207 mil pesos sólo para que su último informe de rectoría se difundiera a través de algunos medios electrónicos”, destacó el diputado Juan Ramón Torres. “Se trata de una disposición constitucional que, además, impide el uso de los recursos públicos en la imagen de los servidores públicos, un mandato que desde que iniciamos funciones en la 63 Legislatura, las diputadas y diputados de morena hemos criticado ya que es ignorado en el estado de Sinaloa, malgastándose en los últimos años, al menos, mil 200 millones de pesos por este concepto”, agregó.

Por la autonomía

El diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, líder de la fracción del PRI, pidió la palabra para opinar respecto al tema, acotando que él y su compañera Ana Cecilia Moreno Romero votarían en contra de la propuesta de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución presentada por Torres Navarro, no por estar en contra de la transparencia y la austeridad, sino porque consideró que hay una fijación contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que solo a esta piden cuentas y no a las demás universidades o entes que reciben recurso público.

“Hay en esta legislatura algunas compañeras y compañeros que vienen desplegando de meses una estrategia de acoso y de hostilidad deliberada, declarada en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, abundó.

Juan Ramón Torres Navarro pidió la palabra por alusiones y por ser un punto que él puso en el pleno. “No sé por qué se enojan cuando pido declaraciones y cuentas claras en esta 63 Legislatura”, expresó.

La diputada Graciela Domínguez Nava, en calidad de presidenta hizo uso de la voz para solicitar que se dejara de lado la narrativa de que se atentaba contra la autonomía de la UAS al pedir transparencia y austeridad, recordando al diputado del PRI que hace semanas él votó a favor de un punto de acuerdo para destituir a la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, el cual si es un atentado a la autonomía aparte que no compete al Congreso, sino que tiene su reglamento interno, resaltando que solo la Mesa Directiva tiene facultades legales.

“No es un asunto de ir contra la autonomía de la UAS ya les agarró por decir que vamos en contra de la autonomía cuando queremos señalar las inconsistencias de la autoridad universitaria, creo que ya basta de eso”, manifestó.

Jacobo Gutiérrez respondió que fue la diputada de Morena, Beatríz Adriana Zárate Valenzuela, la que lo propuso a la Junta de Coordinación Política y esta lo permitió, así que el hecho de que la bancada del PRI lo haya votado a favor es que llegó ahí por una morenista.

“Yo creo que es conveniente hacer algunas aclaraciones, el punto de acuerdo sobre la Universidad Indígena no fue propuesto por el grupo parlamentario del PRI ni por ningún diputado y ninguna diputada integrante de nuestro grupo parlamentario”, refirió.

Domínguez Nava respondió: “Para hacer precisiones de lo dicho, en primer lugar me voy a referir a lo que el diputado que me antecedió ha dicho respecto a la Universidad Autónoma Indígena de México. Primero, el punto de acuerdo se agenda en Jucopo, pero Jucopo no tiene facultades para eliminar alguna participación. Segundo, es verdad, nadie ha negado que la diputada Beatriz Adriana fue quién presentó el punto de acuerdo, pero yo señalo que quienes nos acusan de querernos entrometer en la autonomía de una universidad votaron y se involucraron metiéndose y trastocaron la autonomía de otra universidad”, concluyó.

José Antonio Crespo López, de Morena, tuvo la última participación de ese punto para señalar que la diputada Zárate Valenzuela tuvo influencia de Jacobo Gutiérrez.