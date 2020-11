Congreso reelige a José Carlos Álvarez Ortega como presidente de la CEDH

Con 30 votos a favor, el Congreso aprobó la permanencia de Álvarez Ortega al frente del organismo por cuatro años

América Armenta

19/11/2020 | 12:49 AM

Con 30 votos en el Pleno, se aprobó el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos a favor de reelegir a José Carlos Álvarez Ortega como pesidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por un periodo adicional de cuatro años, y respaldado por la mayoría, se le tomó protesta después de la votación.

Desde la comisión dictaminadora se valoró el Informe General de Actividades 2016–2019 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.

“Compañeros diputados, como presidenta de esta Comisión dictaminadora, considero que con los razonamientos aquí planteados, existen argumentos más que suficientes para que el día de hoy la LXIII Legislatura de este Congreso, emita un voto favorable y se reelija al Maestro José Carlos Álvarez Ortega por un segundo periodo, y con ello darle continuidad a un proyecto de trabajo que ha venido rindiendo frutos a favor de los sinaloenses en la defensa de sus Derechos Humanos”, dijo Angélica Díaz Quiñónez.

El dictamen pasado al Pleno da cuenta de las acciones emprendidas, los resultados obtenidos por Álvarez Ortega, así como las estadísticas de sus actividades, los programas desarrollados y demás datos relacionados con su quehacer institucional, coordinado permanentemente por su presidente.

“A lo largo de su primer periodo al frente de esta importante institución, se ha logrado consolidar el prestigio social de este organismo público autónomo, en los diversos informes que emite la comisión, queda claro que se ha tenido un punto al tratamiento a las quejas y denuncias ciudadanas, pero también se ha llevado a cabo una significativa labor de coadyuvancia para evitar conflictos”, manifestó Guadalupe Iribe Gascón, del PRI, al respaldar al todavía Ombudsman.

Así también se revisó un oficio suscrito por el Presidente de dicha Comisión, José Carlos Álvarez Ortega, de fecha 5 de marzo de 2020, en el que solicita a esta Comisión Permanente elaborar el Dictamen que resuelva la situación jurídica respecto de la aprobación o no de la reelección.

“El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa llegó a su puesto siendo neófito en el respeto a los Derechos Humanos, esto está completamente comprobado, el respeto a los derechos humanos y su protección en Sinaloa es letra muerta”, declaró la diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, de Morena.

La legisladora resaltó las quejas que se han hecho hacia la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fueron 16, solo hubo tres conciliaciones y una medida cautelar. Así como está expuso que hay otras instituciones en las que ocurre lo mismo y se hace caso omiso en las quejas.

“El caso de la CNDH aquí en Sinaloa ha dejado mucho que desear, hemos asistido con problemáticas, que la verdad, solamente vamos a que nos den largas y pues desgraciadamente a veces pensamos que tendremos establecer una lucha frontal contra estas instituciones, porque la verdad no abonan nada la sociedad y no defienden los Derechos Humanos”, declaró el diputado Apolinar García Carrera en el mismo sentido de no respaldar la reelección de Álvarez Ortega.