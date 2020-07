Congreso de Sinaloa reprueba cuentas pÃºblicas de 8 municipios

Congreso de Sinaloa reprueba cuentas públicas de 8 municipios

La Comisión de Fiscalización que se encuentra revisando el ejercicio fiscal del 2018, encontró irregularidades en diferentes ayuntamientos

América Armenta

Las Cuentas Públicas de 2018 de Choix, Cosalá, El Fuerte, Navolato, Guasave, Angostura, Concordia, Salvador Alvarado y Rosario se discutieron este lunes por la Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside Marco Antonio Zazueta Zazueta.

El único de estos municipios que no fue reprobado fue Rosario, porque se dio un empate entre las y los integrantes de la comisión, sin embargo, en todos ellos encontraron irregularidades como sobresueldos de Alcaldes, regidores, ausencia de activos comprados, autopréstamos, retenciones al ISSSTE no aportadas, falta de evidencia justificativa de gastos por mantenimiento y reparación de equipo de transporte, no se utilizan bitácoras para el control de combustibles y lubricantes, entre algunas irregularidades registradas.

La reunión para discutir sobre el documento que la Auditoría Superior del Estado entrega al Poder Legislativo se llevó a cabo de manera virtual entre Marco Antonio Zazueta Zazueta, Marco César Almaral Rodríguez, Jorge Villalobos Seáñez, Flora Isela Miranda Leal, Cecilia Covarrubias González y Cecilia Moreno Romero, solamente la diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela no estuvo presente.

Mismos errores

Anteriormente, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Zazueta Zazueta, expuso que los entes fiscalizados estaban mostrando los mismos errores que en las cuentas no aprobadas del ejercicio fiscal del 2017, es decir, el documento que la Auditoría Superior del Estado entregó al Congreso para su revisión, tenían casi los mismos montos en observaciones y Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que en el 2017, por lo que consideró que no aprendieron de la primera vez que no se les aprobaron las cuentas públicas.

Acusa manejo político de las cuentas

La legisladora Ana Cecilia Moreno Romero, Secretaria de la Comisión de Fiscalización, destacó que las cuentas públicas de Salvador Alvarado venían aprobadas en el informe de la ASE y que la comisión reunida este lunes consideró lo contrario y no las aprobó con argumentos sólidos, por lo que emitió un voto particular para este municipio y para Angostura, Guasave, Concordia, Choix, Cosalá, El Fuerte y Navolato, señalando que los organismos fiscalizados disponen de un plazo de 120 días para hacer las aclaraciones y solventar las observaciones, por lo que no se puede emitir un acuerdo definitivo.

“El proceder de la Comisión politiza y partidiza el procedimiento de la revisión y fiscalización que nos ocupa, se aparta del carácter técnico que ahora corresponde a este tipo de análisis, se incurre en prácticas normativamente superadas; se desconoce el sistema puesto en vigor a partir de un sistema nacional que tiene soporte constitucional, cuyo tratamiento marca pautas para los sistemas nacional y estatal anticorrupción”, mencionó durante una de sus participaciones.

También expresó que al reprobar algo que avaló la ASE se desacredita el trabajo técnico y profesional que ésta realiza.