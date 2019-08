Conmemoran madres rosarenses el día mundial de los desaparecidos

Entre sollozos y rezos, antes de soltar el globo expresaron el que se ha convertido en su grito de batalla "¡Ni uno más hasta encontrarlos!", el llamado a la memoria de aquellos que les fueron arrebatados.

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Con 15 veladoras con el nombre de sus familiares en la entrada del panteón español, globos en forma de corazón que estrechan con su pecho, fotografías, madres y familiares conmemoraron el día mundial de los desaparecidos.

Los globos que echaron a volar, se convierten en esperanza de que lleguen a sus desaparecidos pues escribieron mensajes como "Te extraño espero un día encontrarte", o "Hijo no le temo a la muerte, miedo me da morir sin volver a verte".

Mientras colocaban su pequeño altar, los transeúntes curiosos los miraban con atención tratando de entender su actividad.

Las organizadoras, señalaron que en punto de las 7:00 horas se tuvo una misa para pedir pronto encontrarlos.

"Se hizo esto en memoria de ellos ya que pues no tenemos un lugar donde ir, donde presentarnos, no tenemos absolutamente nada y me refiero a algo como una tumba, otras de mis compañeras tienen esa dicha, nosotros no, por eso hacemos esto, en señal de esa ausencia", dijo una organizadora.

Aseguran que el dolor a vuelto grises sus días, pero a la vez es el combustible que alimenta sus ganas de seguir buscando dentro de los colectivos de rastreadora, es la fuerza que vence al miedo.

Ofrece regidora apoyo a madres de desaparecidos.

Como parte de la celebración del día mundial de los desaparecidos, la regidora de Morena, María del Carmen Moreno Ríos ofreció su apoyo a las madres rosarenses.

Cabe mencionar, fue la única autoridad que se presentó en el acto conmemorativo que tuvo lugar en el panteón español en la cabecera municipal.

"La verdad no puedo decir lo siento porque no estoy en los zapatos de ustedes... En lo que necesiten ya saben cuentan conmigo", expresó la edil.

Reconoció el espíritu de las madres de buscar y el costo que esto representa, motivo ante el cual dijo que contaban con ella.