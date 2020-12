Conmemoran recorrido de La Lupita, ícono feminista de Culiacán; ni novia, ni loca, misionera, recalcan

La artista visual María Romero ha salido sin haber convocado a las 40 Lupitas que habitualmente acuden a su llamado desde 1996, por cuestiones de seguridad personal y de sanidad

José Abraham Sanz

Guadalupe Leyva Flores fue una suerte de El Quijote de La Mancha, pero en versión femenina, recalca la artista visual María Romero, mientras se deja tomar fotos en las escalinatas de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario.

Este 22 de diciembre ha salido sin haber convocado a las 40 Lupitas que habitualmente acuden a su llamado desde 1996, ahora lo hizo casi en solitario por cuestiones de seguridad personal y de sanidad.

Esta vez solo acompañada de otro par de mujeres vestidas de novia, hicieron un corrido por la calle Ángel Flores, visitando el templo del Santuario Sagrado Corazón de Jesús, la Plazuela Antonio Rosales, el Mercado Garmendia y la calle general Domingo Rubí, luego regresaron a Catedral, en donde colgaron faldones con un llamado a recordar valores que se han perdido, como la bondad, la igualdad, la verdad y la justicia.

“Al Quijote todos lo conocemos como un loco, ¿no?, que todo lo veía bonito, el caballo era Rocinante, y su Dulcinea; entonces, Guadalupe Leyva tenía esa idea de decir: podemos hacer esto, hagámoslo, pero nunca fue escuchada; entonces, yo confío que ahora no solamente en una voz, sino en muchas voces, de muchas mujeres que nos juntamos, se escuche nuestra voz y si no se escucha, pues salimos a la calle para visibilizarlo”, dijo Romero.

“La idea es una tradición, posicionar el 22 de diciembre, la tradición del recorrido de la Novia de Culiacán, es una manifestación cultural y artística, que pretende reunir a la ciudadanía y a los artistas creativos y también la memoria de la ciudad, en donde la gran protagonista es la mujer”.

Romero recalcó que Lupita recorrió 30 años aquí en el Hospital del Carmen, que fue una mujer religiosa, acudía todas las mañanas a misa y luego se iba a pasear por el Centro Histórico.

“Ella no fue una indigente, nadie la dejó, nadie la abandonó, no le mataron a nadie, estuvo casada, tuvo cuatro hijos, su única hija murió, ella le dijo a su marido y a sus hijos 'ahí se ven, la virgen de Guadalupe me habló, me dio una encomienda y la voy a cumplir”, señala Romero.

“Ella originalmente usaba una falda y una blusa blanca, cuando ve que se le empieza a deteriorar, a maltratar su ropa, le regalan vestidos de novia que ella confecciona, porque dice 'ni novia, ni loca, misionera; y le decían: ¿cuál es tu misión?, recuperar los valores perdidos”.