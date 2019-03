Gastronomía

Conoce la experiencia culinaria de Gourmet Cimaco

No te puedes perder del sabor y ambiente que este restaurante tiene para ti.

10/03/2019 | 07:42 AM

Siendo Mazatlán un centro turístico tan importante, la cantidad de experiencias gastronómicas que ofrece es particularmente variada, y es precisamente en ese ámbito donde Cimaco busca tener presencia con su Restaurante Gourmet, el cual queda ampliamente recomendado para cuando busques algo nuevo o simplemente salir con familia o amigos a disfrutar deliciosos platillos.

Este agradable restaurante se ubica en el tercer piso de la tienda departamental Cimaco dentro del centro comercial Gran Plaza. Desde el momento en que entras, un cautivador aroma a pan recién horneado captura tus sentidos, y esa es sólo la primera impresión. Gourmet Cimaco se especializa en comida internacional, donde podrás degustar su gran variedad de platillos con los mejores ingredientes y la máxima calidad para pasar un rato inolvidable.

En cuanto a promociones, los martes son días de pizza, donde en la compra de una tamaño grande te ofrecen gratis una pequeña. Se trata de deliciosas pizzas completamente artesanales, preparadas al momento.

Si eres de las personas que aman aprovechar el domingo para comer fuera, no te puedes perder la especialidad de la casa: La deliciosa Paella Valenciana.

Crepas Valencianas

Ahora, si lo tuyo son las crepas, los jueves son tu día en Gourmet Cimaco. Es en este día cuando podrás aprovechar la promoción del 2x1 en crepas, siempre acompañadas de una deliciosa ensalada de tomate, col, lechuga orejona y aguacate.

Variedad de vinos

El ambiente que envuelve la experiencia culinaria es uno lleno de tranquilidad y elegancia, con muy cómodas instalaciones. Sin duda el lugar perfecto para disfrutar su extenso menú de vinos y pasar un rato ameno con seres queridos.

Área de terraza

Además el restaurante cuenta con un área de terraza, especial para eventos privados y empresariales. Esta cuenta con un concepto un poco diferente al resto del restaurante, transmitiendo un ambiente más natural y dando un toque más privado a sus comensales, sin perder la elegancia y comodidad que caracterizan a Gourmet Cimaco. Esta área tiene capacidad para un aproximado de 80 personas y disponibilidad de menú. Los fines de semana estará abierto al público en general.

Estancia infantil

Para los pequeños de la familia, cuentan con su propia estancia infantil, con el personal altamente capacitado para su cuidado e instalaciones seguras, donde pasarán grandes momentos de diversión en sus áreas recreativas y de entretenimiento para los niños de 3 a 9 años. La estancia se encuentra

abierta de lunes de domingo a partir de la 1:00 pm, y se le dará una hora gratis ante el consumo del restaurante.

Como un muy buen detalle, en Gourmet Cimaco cuentan también con estaciones de carga para tus dispositivos, esto para que la batería baja no arruine tu experiencia. Estas estaciones se caracterizan por permitirte cargar tu teléfono de una manera fácil y segura, ya que cuentan con 9 lockers individuales y se adaptan a cualquier smartphone. Sólo introduce tu teléfono y agrega una contraseña.

Sus horarios son de lunes a jueves de 8:00 am a 10:30 pm, viernes y sábado de 8:00 am a 11:30 pm y domingos de 8:00 am a 10:00 pm.

Pruébalo tu mismo en: La Gran Plaza Local R-15, Av. Reforma 2206, Alameda, 82123 Mazatlán, Sin.

¡Y no olvides el postre!