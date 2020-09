TALLER DE LECTURA

Conocerán de Historia a través de la imaginación

El escritor Eduardo Antonio Parra impartirá el taller con la Sociedad Artística Sinaloense, a partir del 22 de este mes

Nelly Sánchez

Como narrador de novelas históricas, Eduardo Antonio Parra ve en los huecos de la Historia, la oportunidad de meterse en el interior de los protagonistas, retratar su personalidad, expresar lo que pensaban y sentían, y así lo hizo con su novela Juárez el rostro de piedra.

En el programa Conversaciones con Leonor, a cargo de Leonor Quijada, directora de la Sociedad Artística Sinaloense, con quien Parra ofrecerá el taller La Historia a través de la imaginación, a partir del 22 de este mes, dio un panorama de lecturas de libros históricos.

"La novela histórica es un relato basado en la Historia como disciplina, pero que también se cruza con la imaginación porque tiene que rellenar los huecos que nos deja la historia, un libro de historia nos habla de fechas, hechos y a veces un poco de la personalidad de los protagonistas del periodo histórico que aborda", dijo.

"Y en la novela tenemos oportunidad de meternos en el interior de los personajes para tratar de expresar cómo sentían, pensaban, todo lo que no nos dice la historia, sujetándose a las fechas".

El escritor consideró que los historiadores hacen una labor muy importante, pero no dejan campo a la imaginación, aunque expresan su interpretación es personal.

"Nosotros sabemos que Hidalgo tocó las campanas en Dolores, pero no sabemos cuánta gente había, no sabemos la expresión de las personas, no sabemos qué pensaba Hidalgo al momento de tocar la campana... Todos esos huecos son las áreas de oportunidad de los escritores al abordar la novela histórica para hacerla mucho más profunda".

Cuando escribió Juárez, el rostro de piedra, compartió, empezó con lecturas.

"Yo conocía muy poco de Juárez, lo que conoce uno en primaria y eso no me satisfacía, no me gustaba verlo como un santo, decía 'no puede ser, este hombre tuvo que haber tenido puntos negros, una fase interesante'. Empecé a leer, primero la historia oficial, luego me fui con los historiadores que lo odiaban", reconoció.

"Y empecé lo que considero investigación, me hice de todos los libros de Benito Juárez y fui encontrando ciertas cosas que no nos dicen por lo regular".

Para Parra, la historia oficial es muy "tacaña", pues sólo dice los hechos heroicos y hasta ahí llega, pero no le respondían las preguntas que tenía.

"Por ejemplo, por qué dejaron que se casara Margarita con Juárez, si era indígena puro, aquí debe haber algo escondido, me decía, lo estuve rastreando, descubrí que en realidad Margarita era hija expósita, no era hija de los señores Maza, y cuando llegó a la época casadera, los Maza le buscaron marido y como toda la sociedad oaxaqueña sabía que era expósita, no la podrían casar con hijo de familias principales", contó.

"Y estaban en eso cuando la hermana de Benito, que era sirvienta de los Maza, dijo 'mi hermano Benito estaría honrado de casarse con ella'... eso no quiere decir que no estuviera enamorado".

Durante el taller, que se llevará a cabo a través de Zoom, explicó Quijada, se leerán 11 libros, entre ellos La corte de los ilusos, de Rosa Beltrán; La lejanía del tesoro, de Paco Ignacio Taibo; Tomochic, de Heriberto Frías; La sombra del caudillo, de Martin Luis Guzmán, y Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia.

"Estamos muy interesados en promover la lectura en la SAS y esto forma parte de nuestro interés", aseguró Leonor.

Y Parra aseguró que el taller es para cualquiera que tenga ganas de leer.

"A muchos nos encanta la Historia, pero si agarramos un libro de Historia nos va a dar flojera, la mayoría de los historiadores son muy áridos, son datos, y aquí no, desde el principio vas a ver gente moviéndose, verás el interior de las personas, qué siente, cuáles son sus anhelos, sus miedos, y no solo el personaje, sino la época en México".

CONVERSACIONES CON LEONOR

El jueves 17 Leonor Quijada sostendrá una charla con la bailarina y coreógrafa Claudia Lavista, a través de la página oficial de Facebook de la Sociedad Artística Sinaloense.

EL TALLER

En este taller de lectura a distancia los participantes harán un recorrido por la historia de México de los últimos siglos, siguiendo la mirada de los novelistas que, por medio de su lenguaje, han insuflado vida a los grandes personajes del pasado nacional para presentarlos como seres humanos capaces de sufrir, gozar, angustiarse ante las tomas de decisiones.

LIBROS QUE LEERÁN

La esclava de Juana Inés, de Ignacio Casas

La corte de los ilusos, de Rosa Beltrán

El seductor de la patria, de Enrique Serna

La lejanía del tesoro, de Paco Taibo II

Tomóchic, de Heriberto Frías

Madero, el otro, de Ignacio Solares

Zapata, de Pedro Ángel Palou

Isla de bobos, de Ana García Bergua

Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia

La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán

Juárez, el rostro de la piedra, de Eduardo Antonio Parra

FECHA Y HORA

22 de septiembre al 1 de diciembre (Los martes), de 18:00 a 20:00 horas.