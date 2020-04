Conor McGregor arremete contra China por productos mÃ©dicos caros y en mal estado

ARTES MARCIALES MIXTAS

Conor McGregor arremete contra China por productos médicos caros y en mal estado

El peleador se refirió con dureza al alza de precios que China ha impuesto a los productos y la entrega de material médico de mala calidad a Irlanda

Noroeste / Redacción

06/04/2020 | 11:26 AM

El peleador de UFC, Conor McGregor, tuvo duras palabras para el gobierno de China a quien acusó de aumentar los precios de diversos productos médicos, a pesar de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial con el Coronavirus, y de la mala calidad de los mismos.

"Esto es realmente horrible. Esta gente no sólo está subiendo sólo los precios de nuestros productos... Máscaras, visores, guantes, ventiladores, respiradores, bombonas de oxígeno, monitores... todo ha subido de precio. ¡Los pedidos no sirven! Su comportamiento es inhumano", manifiesta el ex campeón de mundo de peso pluma de la UFC en sus redes sociales.

El comentario viene enlazado con un video del presidente ejecutivo del Health Service Executive (HSE), Paul Reid, donde enfatiza que el material llegado de China a Irlanda no se puede repartir debido a que no cumple con los estándares indispensables de calidad.

Asimismo, el peleador manifestó su descontento con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, luego de que éste agradeció a China por el envío de material médico:

“¡Retira ese agradecimiento y ofrece soluciones ahora! Es una barbaridad lo que se ha hecho aquí durante esta pandemia. ¡Bárbaro!”

En Irlanda han muerto más de 100 personas y hay más de 4 mil contagios en el país británico a causa de la pandemia de Coronavirus, situación que ha obligado a una cuarentena a nivel mundial para evitar que los contagios aumenten.