Conor McGregor es investigado por segunda denuncia de abuso sexual en Irlanda

El ex luchador de la MMA es acusado por segunda vez en el año por agresión sexual contra una mujer de 20 años

Sinembargo.MX

20/10/2019 | 10:02 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El ex luchador irlandés de artes marciales mixtas, Conor McGregor, de 31 años, está siendo investigado en su país por presunta agresión sexual por segunda vez en lo que va de año, informó The New York Times citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Según el medio estadounidense, una mujer de unos 20 años asegura que la semana pasada fue agredida por McGregor en el interior de un vehículo estacionado cerca de un pub en Dublín. De momento, la Policía todavía no ha interrogado al deportista irlandés en relación con esta acusación.

MÁS LEÑA AL FUEGO

El pasado marzo trascendió la noticia de que McGregor estaba siendo investigado después de que una mujer lo denunciara por agresión sexual en diciembre del año pasado en Dublín. El luchador fue detenido e interrogado, aunque fue puesto en libertad sin cargos, aunque el caso sigue abierto.

“Conor McGregor es frecuentemente objeto de rumores”, dijo un representante de McGregor en un comunicado enviado a The New York Times. “Él niega enfáticamente cualquier informe que lo acuse de agresión sexual”, añade el mensaje.

No es la primera vez que ‘The Notorious’, que ya está retirado, es objeto de polémica. En marzo fue arrestado en Miami Beach (EU) por romper el teléfono de una persona que intentaba hacerle una foto, por lo que tuvo que pagar una fianza de 12 mil 500 dólares para ser puesto en libertad. Un mes después, McGregor propinó varios golpes a un hombre en un bar después de que éste le recordara su derrota ante el ruso Khabib Nurmagomédov.

