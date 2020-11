Conor McGregor se muestra indignado con la UFC por ignorar fechas que propuso para pelear

CIUDAD DE MÉXICO._ El ex campeón de dos divisiones de la UFC, Conor McGregor, se mostró indignado con esta organización que ha rechazado 3 fechas para pelear este año.

El deportista mostró su enfado en su cuenta de Twitter en la que calculó no sólo combates, sino también el dinero perdido.

“Después de ser ignorado en las 3 fechas que propuse. (¡3 fechas consecutivas podría agregar! Me hubieran tenido en 4 peleas este año) Y luego me dejan de lado porque no había multitudes presentes, dije ‘a la mierda esto’ y reboté”, escribió.

3 points of contact to the ground, caused by a strike to the head/body. The 4th knockdown in the Eddie fight wasn’t officially scored. Neither was the khabib overhand. Both of them were knockdowns though. I’ll take that one to get my “Most Knockdowns in a UFC title fight” record. https://t.co/vGzkUlHXyi