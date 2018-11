Consejeros del PRI planchan traje a la medida para Chuy ValdÃ©s

Consejeros del PRI planchan traje a la medida para Chuy Valdés

Por unanimidad las 18 asambleas políticas de los municipios aprobaron la fórmula única que encabeza el ex Alcalde de Culiacán junto a Cinthia Valenzuela

José Alfredo Beltrán

Se “planchó” ayer en 18 asambleas municipales de consejeros la llegada, sin contratiempo alguno, de la fórmula única para dirigir el PRI de Sinaloa.

Fueron 18 las “aplanadoras” del tricolor que se echaron a andar en cada uno de los 18 municipios. A brazo alzado, sin disensos ni un sólo voto en contra.

La única fórmula registrada para el relevo de Carlos Gandarilla-Érika Sánchez fue la que encabezan Jesús Valdés Palazuelos y Cinthia Valenzuela Langarica, para el periodo 2018-2022.

En el caso de Culiacán votaron 173 consejeras y consejeros políticos.

En los hechos, se planchó un “traje a la medida” para el ex Alcalde de Culiacán, ex Diputado local y ex Diputado federal, quien no enfrentó competencia interna.

Ahora la Comisión Estatal para los Procesos Internos realizará el cómputo de las 18 asambleas, para extender la constancia oficial a Valdés y Valenzuela.

Por normatividad se prevé que la toma de protesta se realice antes del 9 de diciembre, fecha límite estipulada en la convocatoria respectiva.

“Ya se llevaron al cabo (domingo 18) las asamblas de consejeras y consejeros, y los 18 ratificaron el dictamen que emitió la comisión aprobando el registro de la fórmula única”, explicó Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la comisión de procesos internos.

--¿Nadie se opuso, no hubo ningún “prieto en el arroz”?

--No, salieron muy bien los eventos. La ratificación se dio por unanimidad, prácticamente es como si ya, realmente al hacerse el cómputo se hace declaratoria de presidente y secretaria electa, la entrega de la constancia y queda pendiente la toma de protesta.

Aún no hay fecha para esta toma de protesta, la cual es acordada conjuntamente entre el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal.

“Esta es una asamblea a la que se convoca a todo el priismo, con la presencia del CEN y seguramente algunos cuadros nacionales que van acompañar a Jesús Valdés y Cinthia Valenzuela”, explicó Hernández Chávez, conocido entre los priistas como “El Chuquiqui”.

DATO

18

asambleas de consejeros ratificaron a Jesús Valdés como nuevo dirigente estatal del PRI