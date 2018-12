Consejo de Jumapae no es vÃ¡lido: Comuna

Consejo de Jumapae no es válido: Comuna

Hubo error, admite el Secretario del Ayuntamiento de Escuinapa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El consejo consultivo de la Jumapae no es válido, pues no se hizo con el procedimiento legal correspondiente, reconoció el Secretario del Ayuntamiento.

"Hubo error, se los dije de frente (a regidores), la Ley es retroactiva, en cuanto a las formas se declara nulo el acto(toma de protesta de consejeros de Jumapae)", dijo Saúl Acosta Alemán.

Como autoridad buscaron enmendar el acto, con una sesión extraordinaria de Cabildo para realizar de manera correcta el procedimiento, que era primero poner ante regidores la propuesta de los consejeros, como se los señaló de manera pública el dirigente del PAN, Julián Isidro Astorga García, y la regidora del PAN, Mayra Andrade Padilla.

Después de esa sesión extraordinaria, donde se aprobó a los consejeros por mayoría, harán la sesión de consejo para que el Alcalde Emmett Soto Grave tomé protesta a estas personas y ponga la propuesta de Juan Manuel Grave Inda.

"No caemos en ilegalidad porque el consejo consultivo de Jumapae no sesionó, ni definió nada, no hizo nada, en la Jumapae sigue un encargado, no un gerente", dijo.

El miércoles el Alcalde Emmett Soto Grave tomó protesta al consejo consultivo de Jumapae, y a su propuesta de gerente, Juan Manuel Grave Inda, no había representante de Ceapas ni el tema había sido presentado al Cabildo, como lo marca la Ley de Agua Potable del Estado.

El PAN, a través de la regidora Mayra Andrade Padilla, y el dirigente Julián Isidro Astorga García, señalaron que el consejo era ilegal.

Manifestaron que en la nueva administración pública, ha prevalecido la ignorancia de las leyes.