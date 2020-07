Consejo de Participación Ciudadana puede y funciona con cuatro integrantes: Hubbard Urrea

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana expuso que si bien, hay una vacante en el comité, el trabajo no se ha detenido

América Armenta

CULIACÁN._ La vacante que hay en el Comité de Participación Ciudadana, CPC, del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción no ha impedido que este organismo deje de trabajar, informó el presidente Enrique Hubbard Urrea.

“Las decisiones en el Comité se toman por una mayoría de tres, entonces el hecho de que sea la mayoría de 3 de 5 o 3 de 4 no hace la diferencia”, comentó.

De hecho, este lunes 27 se celebra una reunión ordinaria para hacer el plan anual de trabajo entre la y los miembros actuales del CPC.

Si bien, falta una persona en el CPC, es necesario que se lance una convocatoria, pues la Comisión de Selección tiene dos vacantes y es este último el que elige a la persona que entra al Comité de Participación Ciudadana.

La Comisión de Selección, que tiene siete de nueve miembros, por la renuncia de una y el fallecimiento de otro, también puede funcionar y encontrar el perfil idóneo para el o la integrante del CPC, declaró Hubbard Urrea, ya que la Ley no impide que funcionen con menos integrantes.

“La Comisión de Selección que el Congreso designa, quedó con nueve miembros por tres años, luego en el camino lamentablemente falleció uno de los integrantes, el profesor Miguel Ángel Rosales Medrano y quedó un lugar menos y luego renunció la señora Edna Fong”, detalló el presidente del CPC.

“Entonces cuando se lanzó la convocatoria se vino la contingencia, de hecho tuvieron que parar el procedimiento por la pandemia, pero no es estrictamente cierto que hayan parado porque no puede seguir adelante con sólo siete, sí pueden, no hay nada que lo impida legalmente, pero se conjugaron cosas, como que el presidente de la comisión se enfermó de coronavirus”, agregó.

El Embajador en retiro hizo hincapié en que los tropiezos han sido de esa naturaleza, primero las dificultades que implicó la pandemia y segundo esperar a que Rodolfo Campoy estuviera en plena salud, pero en teoría podrían funcionar con siete miembros para encontrar al o la persona que necesita el CPC.

“No es que se paralice todo, pero tampoco está bien el hecho de que no se resuelvan esos vacíos que quedaron en la comisión, lo que va a suceder solamente es que hay que tener un poco de paciencia, para que las condiciones que ha creado la pandemia se suavicen y para que el Rector Campoy salga de sus males”, reiteró.

En tanto se resuelve la situación de la Comisión de Selección el Comité de Participación Ciudadana está concluyendo su plan anual, concretando un convenio con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Semáforo Anticorrupción y otras estrategias que tienen avanzadas, como el proyecto de Parlamento Abierto.

Convocatoria

“Se comunica que en sesión celebrada el día 16 de junio de 2020, el Pleno de la Comisión de Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, con motivo de la Pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (Covid19) y las recomendaciones emitidas por las autoridades federales y estatales, acordó posponer la emisión y publicación de la convocatoria para elegir al integrante del Comité de Participación Ciudadana, que cubrirá la vacante de la C. Norma Alicia Sánchez Castillo, cuyo periodo concluye el día 3 de julio de 2020”, reza un documento oficial con fecha del 17 de junio.

El comunicado está firmado por las y los siete miembros actuales de la Comisión de Selección, quienes también hicieron un llamado a la ciudadanía a quedarse en casa y acatar todas las medidas de seguridad e higiene.