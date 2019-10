Conservar obras del NAIM es una barbaridad y no sirve para nada: SCT

El 1 de septiembre, al rendir su Primer Informe de Gobierno desde el patio de honor del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que abandonar el proyecto del NAIM, en Texcoco, Estado de México, fue la mejor decisión de su Gobierno

Noroeste / Redacción

08/10/2019 | 09:42 AM

Preservar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México, sería una "barbaridad", ya que por las condiciones del terreno, la conservación de las mismas "no sirve para nada", señaló Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.

"Eso no se puede preservar así, porque las condiciones del terreno se hunde, baja, sube, diferencialmente, es distinto el número uno que el número tres de la pista, eso se tiene que mantener con peso para que no suba o se hunda, la conservación de eso es una barbaridad, no sirve para nada", detalló Jiménez Espriú durante la conferencia matutina presidencial.

"Hay un amparo de las obras porque existe la idea de que algún día alguien decide hacer el aeropuerto de Texcoco, cada día hay más datos de que eso no debió ser nunca construido, eso ya se ha hundido varios centímetros, es una barbaridad, si legalmente hay un juicio, ingenierilmente no tiene razón de ser", afirmó el titular de la SCT.

"A mí me gustaría que se vaya a Texcoco, vayan a Texcoco, a donde iban a construir el aeropuerto, vean cómo está el camino, los hundimientos que tiene, el camino, toda esa zona, es como la Calzada Zaragoza, constantemente hay hundimientos, entonces escogieron el peor lugar y por eso vamos a recuperar el lago", señaló, durante su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"[...] sería lo mejor desde el punto de vista ambiental y ecológico [...] Vamos a buscar mantener las obras, pero lo mejor para mantener esa zona es que se le de su vocación natural, que sea lago, como lo ha sido por siglos, o sea para que ir en contra de la naturaleza", agregó el político tabasqueño.

El 1 de septiembre, al rendir su Primer Informe de Gobierno desde el patio de honor del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que abandonar el proyecto del NAIM, en Texcoco, Estado de México, fue la mejor decisión de su Gobierno.

"Afortunadamente, ya se liquidaron los bonos y todos los contratos pendientes con las empresas. Ya terminamos de cumplir con el compromiso que no íbamos a quedar a deber absolutamente nada con esta obra […] Aún con el costo de abandonar este proyecto, estoy convencido que fue la mejor decisión”, destacó entonces López Obrador.

Para paliar la demanda de pasajeros, se rehabilitarán el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como el Internacional de Toluca, además de construir el Aeropuerto Felipe Ángeles, en la Zona Militar de Santa Lucía, y según el mandatario nacional, esto resolverá la saturación del AICM en tres años.

“Va a ser una solución de largo plazo, mejor calidad y ahorro de 100 mil millones de pesos para el pueblo de México”, destacó el titular del Poder Ejecutivo Federal, para luego afirmar que en Texcoco se iba a sufrir de constantes hundimientos. “Se evitó la destrucción del Lago Nabor Carrillo, lugar de aves migratorias”, abundó López Obrador.