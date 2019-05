ConservarÃ¡ Ayuntamiento de Guasave camiones rentados

Conservará Ayuntamiento de Guasave camiones rentados

El plan es comprar las cinco unidades y poco a poco ir equipando el Municipio, para que cuando termine el contrato con PASA no sea necesario concesionar la recolección de basura

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque ya se logró un acuerdo para que PASA siga prestando el servicio de recolección de basura en Guasave, el Ayuntamiento conservará los cinco camiones recolectores que rentaron a la empresa K-Partners, informó la Alcaldesa Aurelia Leal López.

El plan que tienen incluso es adquirir esas unidades e ir equipando al Municipio, para que cuando venza la concesión otorgada a PASA pueda estar en condiciones de prestar este servicio sin verse en la necesidad de volver a contratar a una empresa, manifestó.

“El Municipio de Guasave no tiene maquinaria, no tiene recolectores, no tiene nada y esos se van a mantener hasta concluir el contrato y posiblemente los compremos, estos camiones fueron parte fundamental para que PASA cediera a la propuesta de nosotros”, manifestó.

“El hecho de que PASA vaya a reanudar sus servicios no significa que no vayamos a seguir trabajando nosotros, hay lugares que están descuidados, se va a dar un servicio doble por nosotros, porque queremos un municipio limpio”.

Leal López aclaró que la renta de los cinco camiones recolectores no representa un gasto oneroso que impacte negativamente en las finanzas del Ayuntamiento, porque el costo total de la renta por los ocho meses es de 3 millones 600 mil pesos, cifra que es mucho menor que los casi 6 millones de pesos mensuales que era la tarifa que tenía PASA.

Adelantó que la próxima semana vendrán a Guasave los representantes de K-Partners para firmar el contrato de arrendamiento de los cinco camiones recolectores de basura.

La Presidenta Municipal adelantó que próximamente adquirirán dos pipas y conforme vayan haciendo economías irán comprando más camiones y maquinaria.

“La idea de nosotros es a la administración que viene dejarle establecida maquinaria y hasta una forma de cómo entrarle a formar una paramunicipal, porque insistimos que un Municipio pobre no puede mantener contratos tan onerosos”, aseveró.

Leal López consideró que los 5 millones 065 mil pesos en que se acordó la tarifa mensual tras las negociaciones con PASA sigue siendo una cifra elevada, porque antes se pagaban 3 millones 600 mil pesos.

Agregó que en cuanto se firme el adendum del contrato con PASA se reanudará el servicio por parte de la concesionaria, y el Ayuntamiento con los camiones rentados reforzará la limpieza.