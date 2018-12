Consigue municipio 200 mdp para el pago de aguinaldos, informa tesorera

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Se le dará al Ayuntamiento de Culiacán un adelanto de 200 millones de pesos a cuenta de las participaciones del 2019 para pagar el aguinaldo a los casi 8 mil empleados del municipio, informó Issel Guillermina Soto González, tesorera de la administración.

Semanas atrás, Jesús Estrada Ferreiro compartió que acudiría a la federación para conseguir recursos para pagar el aguinaldo y una serie de atrasos que tiene la comuna en Culiacán; sin embargo, el gobierno federal le dará al Ayuntamiento, por medio del gobierno estatal, 200 millones de pesos para cubrir solamente aguinaldos. En un principio, la solicitud del Alcalde de Culiacán era de 450 millones.

"Los 450 millones no llegó el recurso, pero el Gobierno del Estado nos va hacer un adelanto a cuenta de participaciones porque a nivel federal así se dispuso. La federación hizo una dispersión de participaciones porque no nada más éramos Culiacán los que no teníamos el aguinaldo completo, era a nivel nacional este tema", confirmó Soto González.

Issel Guillermina Soto González, tesorera del Ayuntamiento de Culiacán.

La tesorera explicó que con ese recurso sólo se pagarán aguinaldos, y que espera que en los próximos días ya cuenten con los recursos para poder pagar esta prestación que por ley se tiene que dar al empleado antes del 20 de diciembre.

"No pedimos 450 millones, pedimos 200 para el pago de aguinaldos, el resto era para el pago de deuda pública, entonces dijimos sólo aguinaldo... todavía no llegan, pero ya lo tenemos comprometido, yo pienso que lo tenemos antes del 15", subrayó.

Habrá descuentos en multas y recargos en impuesto predial

Hasta el fin de semana habrá descuentos del 100 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, informó Issel Guillermina Soto González.

La tesorera del Ayuntamiento de Culiacán destacó que los descuentos serán los mismos que en el Buen Fin, que fueron un 100 por ciento en multas y recargos, y descuentos a pensionados y personas discapacitadas.

El programa se llevó a cabo de nuevo por la buena recaudación que consiguieron durante la semana del Buen Fin, ya que ingresaron a las arcas municipales más de 70 millones de pesos.